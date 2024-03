Postura de Sheinbaum sobre el Compromiso Nacional por la Paz no preocupa, mientras haya diálogo

La postura de Claudia Sheinbaum sobre el abordaje de la militarización del país, incluido en el Compromiso Nacional por la Paz, no preocupa, “nos hubiera preocupado que no se hubiera manifestado la discordancia y más aún que no se comprometiera por la escucha y el diálogo que implica posibles transformaciones”, afirmó la presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos y Religiosas de México de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Juana Zárate.

Llegar al Compromiso Nacional por la Paz, firmado ayer por los candidatos presidenciales es resultado de un largo proceso que viene de los conversatorios en parroquias, diócesis, universidades; con empresarios y movimientos civiles, compartió la religiosa en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Detalló que luego de los foros y diálogos realizados a lo largo del país, se llegó a más de 130 propuestas que fueron analizadas por expertos, una suerte de comisión conformada por 50 especialistas, quienes sistematizaron los aportes que ahora conforman el Compromiso Nacional por la Paz, también derivados de la segunda fase del Diálogo Nacional por la Paz realizado en el mes de septiembre de 2023.

Lo que sigue dijo, es reconectar con todos los que contribuyeron a estas propuestas para llegar a un compromiso de 7 acciones en las que convergen las más de 130 iniciativas de procuración de justicia, reconstrucción del tejido social y del sistema judicial, atención a víctimas y pueblos originarios, a través de acciones concretas como el fortalecer policías locales para ir desmilitarizando al país y de los que habrá un seguimiento puntual del cumplimiento.

Destacó que la red dará seguimiento a la propuesta de estructuras de confrontación y análisis con quien quede como presidente, sin excluir a los demás políticos para poner remedio a un problema que reconoció, es transexenal.