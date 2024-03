Candidatos a la presidencia firman Compromiso Nacional por la Paz; Sheinbaum adjunta leyenda

Los candidatos a la presidencia de la República firmaron el Compromiso Nacional por La Paz convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano con el que se busca avanzar en la pacificación del país.

A pesar que todos los abanderados dieron el sí e hicieron suyas las 117 propuestas divididas en 7 ejes, fue la candidata de la alianza “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum, la que pidió anexar el documento “Sigamos Dialogando” al enfatizar que no existe total coincidencia.

“Me congratula saber que tenemos coincidencias sobre todo de superar la visión punitiva de autoritarismos y decretos de guerra y avanzar en una visión de construcción de la paz., atendiendo las causas. No comparto la evaluación pesimista del momento actual que se presenta en el capítulo uno tejido social, inicia con nuestra casa común y nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada o en las últimas décadas hemos ido perdiendo el sentido de pertenencia a una colectividad o la escucha, el diálogo, la participación, la confianza entre personas en los ámbitos más cercanos, y con mayor razón, respecto a que las instituciones están rotas, tampoco coincido con la visión de prevalecer el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre”.

Mientras el documento del Episcopado señala en uno de sus puntos el compromiso de fortalecer policías municipales para la retirada paulatina de militares de funciones de seguridad pública, Sheinbaum Pardo dijo que tampoco existe la misma visión al respecto.

“No coincido con algunas propuestas que suponen que no hay datos confiables en el Sistema Nacional de Seguridad, también no estoy de acuerdo con las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el país y en los puntos donde se minimiza o relativiza la función del Estado en sus tres poderes y tres niveles de Gobierno, si bien la construcción de la paz requiere de toda la sociedad hay responsabilidades en cada uno de los poderes, tampoco coincido en la visión que se presenta en torno a la Guardia Nacional o algunos organismos autónomos”.

En tanto, la abanderada de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, destacó varios puntos del documento firmado y señaló que de ganar la elección, se reunirá con el Episcopado al día siguiente para su implementación.

“El objetivo de vivir en paz, el objetivo de vivir sin miedo sólo se puede construir con la voz y la acción de todos nosotros. Ese espíritu de corresponsabilidad y participación de distintos actores sociales es el alma de este Compromiso por la paz, y será también el faro de guía en el proceso de toma de decisiones de mi Gobierno, hoy me quiero comprometer con ustedes que al ganar la elección al día siguiente de tomar posesión el próximo 2 de octubre, me voy a reunir con ustedes para tener la primera sesión de trabajo, diálogo y escucha de compromiso por La Paz pero no como candidata, sino como presidenta de la República”.

