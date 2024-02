Presenta Sheinbaum su equipo de campaña

La candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, presentó a su equipo de campaña, conformado prácticamente por los mismos que estuvieron con ellos en la precampaña; lo nuevo es que se incorpora Marcelo Ebrard como el coordinador de vínculos de mexicanos con el exterior y Cesar Yáñez coordinador de agenda y giras.

El resto del equipo está integrado por Mario Delgado, coordinador general de la campaña; Citlali Hernández, coordinadora de enlace con mujeres; Adán Augusto López, coordinador político; Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros; Esthela Damián, coordinadora de defensa del voto; Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales; Renata Turrent, coordinadora del vínculo con Diálogos por la Transformación; Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial; Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial; Manuel Velasco, coordinador de alianzas; y Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas.

Descartó que exista un clima de violencia generalizado y para demostrarlo, irá a Maravatío, Michoacán, donde recientemente mataron a dos candidatos a la presidencia municipal, uno de Morena y uno del PAN.

“Va a haber una elección pacífica y se va a manifestar masivamente la votación del pueblo de México… Hay zonas en el país en donde hay una coordinación entre el INE y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y hay está coordinación y este vínculo para saber dónde tienen que haber mayor vigilancia”.

Claudia Sheinbaum negó que sea una “calca” de López Obrador o que reciba órdenes de él.

“Está esta idea de que yo no tengo personalidad, de que a mí me dice el presidente López Obrador todo lo que tengo que hacer; que cuando llegue a la Presidencia me va a estar llamado todos los días por teléfono… Yo estoy muy segura de mí misma”.