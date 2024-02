Lamenta AMLO señalamientos tras muerte de Urzúa… “se comportan como buitres”

Un pésame con un reclamo, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el fallecimiento de Carlos Urzúa, quien fue el primer secretario de Hacienda y Crédito Público en su administración y que este lunes, perdió la vida ante un paro fulminante, en su domicilio.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario en primer lugar, expresó sus condolencias a la familia del ex funcionario quien recientemente se unió al equipo de la candidata por la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez.

“Bueno pues mí pésame a los familiares de Carlos Urzúa, lamento mucho su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado, desde luego que, no quiero dejarlo así”.

Ante el suceso y que el ex diputado Fernando Belaunzarán, pidiera se aclarara la muerte de Urzúa y se destacara por distintos políticos y periodistas que el ex funcionario participó en la marcha “Por la Democracia”, López Obrador lamentó señalamientos que dijo de alguna forma relacionaron los desacuerdos que se tuvieron en su momento entre el Presidente y el ex titular de Hacienda.

“Como Carlos estuvo como secretario de hacienda en el inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias, y él renunció, formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy irresponsable, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar a hablar de presuntos ataques o daños, sospechas sobre nosotros. Gente la verdad de malas entrañas, porque estamos en tiempos de zopilotes entonces hay muchos que se comportan como buitres”.

Para López Obrador el deceso de Urzua, es utilizado para fines políticos ante el clima electorero.

“Claro… imagínense, aventarse ayer, Qadri, Belauzarán, Manuel Clutier, de que me deben investigar por el accidente que lamentablemente perdió la vida Urzua, díganme ustedes si no son perversos, viles, zopilotes buitres, o sea porque qué pruebas tienen, acaba de pasar este lamentable hecho, su familia dice que fue un accidente pero no, esa es la gente del conservadurismo”.

Por cierto, que tras la polémica desatada, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) ofreció un posicionamiento oficial, en el que indicó que no sería necesario abrir carpeta de investigación porque el médico tratante “certificó como muerte natural” lo sucedido en la Colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.

El Jefe del Ejecutivo Federal aprovechó para expresar su descontento por la manifestación en la que dijo, las personas mostraron incluso su racismo en contra de otros mexicanos. Destacó que algunos opinaban que se vive en el país una dictadura por su administración, mensajes que aseguró, provienen de los adversarios que quieren regresar al poder por sus fueros porque se encuentran enfermos de poder y de ambición.