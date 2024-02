Carlos Urzúa, una persona congruente, inteligente y con convicción: Gerardo Esquivel

Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, recordó a su amigo y mentor Carlos Urzúa, a horas de su fallecimiento

Carlos Urzúa fue “una persona congruente, más allá de sus capacidades e inteligencia”, el ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, reconoció la “honestidad intelectual” de Urzúa “para tomar las decisiones que tomó y para hacer las reflexiones que hizo antes, durante y después de su gestión” y puntualizó que “no es fácil para quienes tienen una formación técnica como él la tenía, la relación con los políticos no siempre es sencilla”.

A horas de su partida, Esquivel recordó a su amigo y mentor en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, en donde compartió que “decir las cosas como las entendemos no siempre es bienvenido por quienes toman decisiones, Carlos siempre dijo lo que pensaba y planteaba sus argumentos, podíamos o no estar de acuerdo con él; no siempre gustaba, pero decía las cosas con toda convicción y sustentado en sus análisis, una lección más allá de las aulas, en la vida pública”.

“Era un gran economista, extraordinario docente fue mi profesor en el Colegio de México; era extraordinariamente dedicado, inspiraba interés en aprender; fue un formador de economistas por muchas generaciones y sobre todo de servidores públicos”, entre ellos la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, a Raquel Buenrostro, Graciela Márquez, Gabriel Yorio, todos ellos pasaron por sus aulas, como sus discípulos, pero también como sus colaboradores, compartió.

Recordó que “desde 2017, Carlos Urzúa para ocupar la secretaría de Hacienda luego de un eventual triunfo, desde el primer momento me invitó a colaborar con él, yo había sido su estudiante, luego nos hicimos muy cercanos, me invitó a ser subsecretario de egresos”.

“Tras el proceso de elección, trabajamos mucho, muy cercanamente en un periodo muy difícil por las modificaciones al presupuesto y hacer espacio a los programas sociales del presidente. La cancelación del aeropuerto que generó incertidumbre económica y financiera, mucha volatilidad, periodos que Carlos enfrentó con gran capacidad y mucha entereza por que fueron momentos difíciles, así como las primeras diferencias con el entonces presidente electo”.

“Yo fui propuesto para el Banco de México donde estuve cuatro años… y él como se sabe duró poco tiempo como secretario de Hacienda”

Para Carlos dijo, “su gran preocupación siempre fue el desarrollo del país y la desigualdad; las transmitía siempre como profesor, en sus artículos y columnas de opinión y en su investigación económica”.

Resaltó que uno de sus trabajos más conocidos en la economía mexicana fue “el estudio de la falta de competencia económica en el bienestar de la población… él mostró como la falta de competencia afectaba mucho más a los más pobres, lo que dio impulso a la Comisión Federal de Competencia”.

Y destacó que “era muy versátil en la academia y en la vida, se distinguió en su momento por escribir poesía, a principios del Siglo XX ganó un premio de revelación de poesía”. “Era un gran econometrista, hay una prueba que lleva su nombre… la prueba Urzúa que se usa para cosas estadísticas”.