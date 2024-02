Se buscará mecanismo para cumplir con Cofece por compra de plantas de Iberdrola

Sorprendido se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Comisión Federal de Competencia, autorizara la compra al gobierno federal, de 12 plantas eléctricas a Iberdrola, aunque recordó que eso se dio bajo ciertas condiciones para evitar monopolios.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario el Primer Mandatario mencionó que ante ello, el Gobierno Federal ya busca el mecanismo para aprovechar lo adquirido y al mismo tiempo satisfacer las demandas de una Comisión que dijo, espera que desaparezca pronto como parte de su iniciativa de reforma sobre organismos autónomos.

“La Cofece ayer autoriza la compra ah claro, limitaciones de que las plantas no pasen a la Comisión Federa de Electricidad, porque si no la Comisión Federal de Electricidad se convierte en un monopolio, esa es la excusa entonces vamos a buscar un mecanismo para cumplir con la ley, con la Cofece que espero que no dure mucho”.

Detalló que el próximo 26 de febrero se hará el pago por las plantas de Iberdrola. Fue el 4 de abril de 2023, cuando el gobierno federal anunció un acuerdo con la firma energética española Iberdrola, para comprarle 13 plantas de generación eléctrica en México, operación que será refinanciada por el Fondo Nacional de Infraestructura.