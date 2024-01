Confirma AMLO hackeo de datos de periodistas… culpa a la oposición

Fue un hackeo y no filtración, fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que este lunes decidió responsabilizar a la oposición de la difusión de datos personales de alrededor de 300 periodistas.

Sin ser cuestionado, durante su mañanera, el Primer Mandatario en tono irónico destacó las críticas que se dieron sobre la publicación de información ocurrida desde el viernes.

“Que ya hackearon las computadoras de la mañanera, que ya se llevaron

-¿Fue hackeo?

-Sí, sí fue hackeo, fue hackeo… espérense, todo aquí se aclara, se llevan los datos, gran escándalo…

-¿No es un riesgo?

-No, porque nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas”.

Entre los gritos de diversos reporteros en Palacio Nacional, insistió que fue una intención de opositores como el empresario Claudio X. González y otros periodistas como Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Dóriga.

“¿Por qué es el hackeo? Bueno para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores, sí, se cuidan los datos pero los hackeos se dan… sí falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores, recuerden que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes de esta materia, de más especialidad, todo va a ser así…

-¿fueron los opositores?

-Es muy probable”.

Y los gritos continuaron ante la poca importancia del Presidente ante la violación a la protección de datos personales.

“Muy probable que Claudio X. González y toda la red de opositores a la transformación

-¿Habrá consecuencias legales?

-Sí, sí, sí, contra quien resulte responsable… cómo se está poniendo todo, ya ni se siente el frío (ríe)”.

El Jefe del Ejecutivo Federal, indicó que sería Emiliano Calderón, responsable de estrategia digital y el vocero, Jesús Ramírez, quienes explicarían cómo se llevó a cabo el hackeo y cuál será el protocolo a implementar entre lo que se encuentra el mecanismo de Defensa de Protección a Periodistas, e insistió, esta difusión, no fue acto de la Presidencia y esta sí se hace responsable de proteger los datos que se le brinda.

“No fuimos nosotros, nada más que se va a presentar la denuncia para que se haga la investigación y no quede duda, lo que debe quedar claro es que nosotros no somos fachos, ósea nosotros no perseguimos a nadie, no censuramos a nadie, no espiamos a nadie, no compramos conciencias, no compramos lealtades, no… ha, mantenimiento, yo pensé que decías de equipos de espionaje, eso solamente lo ve inteligencia y tiene que ver con la delincuencia organizada”.

El vocero de Presidencia Jesús Ramírez, explicó que la Presidencia desde el pasado viernes, comenzó a investigar el hackeo y presentó una denuncia ante la Guardia Nacional aunque dijo, posteriormente se hará ante la Fiscalía General de la República.