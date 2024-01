ESPECIAL | Filtración de datos de periodistas no puede quedar impune, exigen reporteros de Presidencia

El reportero no debe ser el protagonista de la historia, es una de las primeras lecciones al estudiar periodismo, sin embargo, este fin de semana quienes cubren diariamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo fueron de manera involuntaria.

El viernes lo que se pensó que era una noticia falsa, con los minutos y horas se convirtió en realidad los nombres, RFC, CURP, credencial de elector, fotografías entre otros datos personales de poco más de 300 periodistas, fueron filtrados de la base de datos de la Presidencia de la República y se hicieron públicos en foros clandestinos de internet, información que junto a más, desde el primer año de este Gobierno, fueron requisito para realizar el trabajo diario.

Arturo Páramo de Grupo Imagen, quien cubre al presidente Andrés Manuel López Obrador, desde 1999, se pronunció por evitar que este caso se sume a otros con total impunidad.

“Es un delito si es que fue un hacker que ingresó de manera obviamente ilegal a los servidores de la Presidencia de la República, del gobierno de México, sería un delito también por parte del Gobierno de la República y en específico de la vocería si estos datos no fueron protegidos… esto está en la ley de protección de datos personales de la cual el gobierno de México es un sujeto obligado… tendría que ser forzosamente seguido de oficio tanto por el INAI y también por parte del propio gobierno buscando quién fue o cómo se generó esta filtración y determinar quién fue el responsable, también por parte del Mecanismo de Protección a Periodistas en el cual estamos varios inscritos, pero este caso no se debe dejar pasar, no se debe de tolerar”.

Y transcurrió el viernes, el sábado y domingo, con muchas preguntas entre ellas ¿qué hacemos, denunciamos juntos, de manera personal, junto a nuestros medios? Entre especulaciones, miedo, enojo, indignación y desconcierto por los profesionales y sus familias, el Gobierno Federal siguió guardando silencio.

Es Judith Sánchez Reyes de PerspectivasMX.

“En primera instancia me sentí vulnerable, me sentí sacada de onda, no fue una situación de un hackeo, porque aparte hay algo que decir y hay que subrayarlo, no fue un hackeo como lo de Guacamaya Leaks, esto fue una filtración desde el interior de Presidencia hasta afuera entonces pues más allá de estar nerviosa o de sentirme vulnerable me sentí bastante molesta de que ahora el gobierno nos quiera exponer de esta manera… y lo que más me molesta es el silencio del Presidente, él hubiera ya salido a dar un mensaje y a decir que iba a investigar y demás, al callarse quiere decir que está siendo cómplice y omiso”.

