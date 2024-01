AMLO en desacuerdo con Encinas por liberación de militares relacionados con caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no estar de acuerdo con los dichos del ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas sobre la liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Y es que Encinas Rodríguez en X, antes Twitter, lamentó que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional litiguen contra la investigación que encabeza el presidente, sin embargo, López Obrador consideró este martes que lo lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo, lo que es lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes”, puntualizó el presidente.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario insistió en que este asunto está politizado, incluso desde organismos internacionales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando estaba como director ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

“Tengo pruebas para sostener que dejaron libres a los responsables de la desaparición de los jóvenes…es lo que siempre dicen, ¿cómo liberan delincuentes? Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial, que no se integraron bien las averiguaciones previas, como si fuera un asunto mercantil, esto es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide”, indicó…

López Obrador dio a conocer que previo a esta liberación , a través de la Secretaría de Gobernación se envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en la que se le advertía sobre este escenario e incluso que el ex procurador Jesús Murillo Karam pudiera salir de prisión, pero no hubo eco y se dejó de lado como si no fuera un asunto de justicia y de Estado.