Queja de Marko es muestra de acuerdo mafioso… cuando se reparte mal el botín hay motín: AMLO

Celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el líder del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, publicara en sus redes sociales, el acuerdo hecho con el Partido Revolucionario Institucional para la elección de candidatos en los comicios para la búsqueda de Coahuila, Estado de México y para este año en la Presidencial y jefatura de la Ciudad de México.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional calificó como histórico el documento que publicó el líder del albiazul al enfatizar en su cuenta de “X” que el PRI no cumplió para incluir a militantes panistas en cargos del gobierno y en las candidaturas de 2024.

“Me pueden llamar Peje pero no soy lagarto y para los jóvenes es muy importante que se conozca esto porque esto no tiene nada que ver con la política, esto es como un acuerdo mafioso para repartirse un motín y yo agrego cuando se reparte mal el botín, hay motín… ah no me vas a cumplir, aquí te tengo, y fue muy bueno esto”.

Y es que dijo que si bien ya se hablaba de la existencia de ese acuerdo donde firmaron los representantes de dichos institutos políticos, no es lo mismo el tener el documento y que sean ellos mismos los que se exhiban por lo que consideró que a Marko Cortés se le debe dar un premio por aportar a la democracia.

“¿Quién cree que publica esto? El presidente del PAN, es increíble o sea de veras, así como tenemos a Claudio X. González para su premio a este también lo vamos a premiar, su servicio a la democracia extraordinaria, no es fácil conseguir la información, está en las redes, el mismo señor puso en su cuenta, quejándose que no le cumplieron y dejaron en manifiesto que cuando se reparte mal el botín, hay motín”.

López Obrador se dio tiempo de abrir el documento puesto por el panista y leerlo para demostrar que ya se tenía desde antes, de quien será la abanderada de la contienda presidencial.

“Un documento histórico, importantísimo, que no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista un acuerdo firmado… Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023.2024… el Partido Revolucionario Institucional conducirá, es decir le va a corresponder la gobernatura del Estado de México y Coahuila, ese es el acuerdo… mientras que el Partido Acción Nacional conducirá los procesos 2024 de la Presidencia de la República y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, esto lo firmaron antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección, todo era una farsa porque ya estaba el acuerdo”.

Recordó que durante el proceso que simularon el PRI y el PAN, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid buscaron contender por la pre candidatura presidencial sin embargo insistió, ya se tenía un convenio previo.

El Jefe del Ejecutivo Federal comentó que esto se quiso llevar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando el PAN advirtió su voto en contra de la ratificación de Ernestina Godoy si no se dejaba en libertad a uno de los involucrados en el llamado cártel inmobiliario.