Paola Suárez demanda a su prometido por violencia

La influencer Paola Suárez afirmó que ya está en trámite la demanda contra su prometido José de Jesús Castro Gómez, debido a la violencia que ejerció contra ella, un día después de haberle propuesto matrimonio.

Por medio de Instagram, compartió un video y fotografías desde el hospital, con un mensaje dirigido a su prometido, y donde anuncia que podría perder el ojo.

“No entiendo porque fue todo esto, si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebranté 2 costillas, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegarías a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”.

Y a través de un en vivo, se confirmó que ya tramitó la demanda contra José de Jesús, luego de que agentes del Ministerio Público fueron hasta el hospital para apoyarla.

“Ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital, ya puse mi demanda, y pues bueno a ver qué pasa”.