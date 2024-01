Que se revise lo que tiene Claudia y si Sanjuana tiene pruebas que las presente: AMLO

Desde Guerrero, el presidente no negó la posibilidad de pedir cuentas a la ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez sobre presunto desvío de recursos a la campaña de Claudia Sheinbaum

Al manifestar respeto a la ex directora de Notimex, San Juana Martínez, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un sí a la posibilidad de pedirle pruebas sobre sus afirmaciones que funcionarios como los titulares de Gobernación y del Trabajo le pidieron entregar recursos a la campaña de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

Durante la mañanera desde Acapulco, Guerrero, el Primer Mandatario indicó que más allá de fracturas al interior del partido Morena, lo que se da, son diferencias de posturas.

“Por encima de todo está la libertad, no puede haber mordaza, que todos podamos expresarnos pero eso n significa que no haya posibilidad a la réplica, que no se garantice el derecho a disentir…

-¿Le pedirá usted que pruebe estos dichos?

-Sí además si tiene pruebas, no estoy yo limitando a la libertad de expresión pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían, no mentir, no robar y no traicionar”.

Mencionó que si algo no se puede ocultar es el dinero, por lo que ex posible revisar los bienes de Sheinbaum Pardo.

“Es muy sencillo, que se investigue lo que tiene Claudia y que se compare lo que tienen otras, lo que tienen otros y se van a dar cuenta quién es Claudia entonces yo respeto mucho lo que dice esta compañera pero no comparto”.

El Jefe del Ejecutivo Federal expresó su apoyo a los funcionarios de su gabinete.

“Creo que no es cierto, que conozco muy bien al secretario del trabajo, es un hombre con convicciones, con ideales, honesto, desde luego conozco a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, es una mujer con principios con ideales, honesta, incorruptible y conozco a Claudia pero no puedo hablar mucho, ¿qué opino de Claudia? Es una mujer muy inteligente, mucho, muy inteligente”.

Por otra parte, aunque dijo desconocer la designación como abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, López Obrador sólo se limitó a expresar que Jorge Álvarez Máynez tiene todo derecho de participar en la contienda de este 2024.