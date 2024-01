Ernestina Godoy no trabaja para la ciudad sino para Morena, no puede garantizar la ley: Federico Döring

Se aprobó el periodo extraordinario para la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal. En entrevista con Primitivo Olvera, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring, declaró que Morena quiso imponer en diciembre sus condiciones y el lunes habrá “cristiana sepultura para la fiscal” porque además de fabricar delitos roba a los ciudadanos en cateos y plagia su tesis, “cada día hay nuevos elementos para votar en contra de Godoy y mandarla a descansar a su casa”.

Döring dijo que la Fiscalía de la CDMX es la cuarta con más rezago a nivel nacional, lo que se ve es que fabrican delitos a los que son adversarios como en el caso de Alejandra Cuevas, cada día hay más corrupción y no comparecen ante los casos donde tienen una responsabilidad, no tiene credibilidad, ni respeto, no garantiza la ley sin sesgos partidistas, Ernestina Godoy no trabaja para la ciudad sino para Morena.

“Quedó acorralada cuando en diciembre ni sus compañeros del partido la quisieron defender, fue la peor escena, que su partido pidiera no continuar la votación, ahora cambiaran la narrativa… de que va a perder va a perder, el lunes veremos que se acaba”.

El coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX puntualizó que si se acredita legalmente el plagio de la ministra con las nuevas modificaciones de la UNAM a partir del caso de Yasmín Esquivel podría haber una crisis institucional en la Fiscalía por cuestiones procedimentales, cualquier abogado dirá que todo proceso no es válido, “no puede encabezar una Fiscalía alguien que no es abogado, si la cabeza está mal, todo lo de la Fiscalía se puede atacar en tribunales y carecerían de sustento jurídico”, concluyó.