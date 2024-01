Método democrático única forma para limpiar al poder judicial… ni un paso atrás: AMLO

Al afirmar que va ser el pueblo quien tiene las riendas de la democracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que esa es la mejor forma para limpiar al Poder Judicial para evitar que siga dando preferencias por algún interés o acto de corrupción.

Desde Tabasco el Primer Mandatario nuevamente criticó el actuar de magistrados, jueces y ministros que insistió, siguen beneficiando a muchos integrantes de la delincuencia de cuello blanco u organizada por lo que dijo, es necesario que este 2024 se inicie con la reforma para que sea la ciudadanía la que elija a sus integrantes por lo que dijo, este mismo año enviará el dictamen al Congreso para buscar su apoyo por mayoría calificada.

“Lo más pronto posible, este año porque es justa y necesaria, solamente así se va a poder limpiar e poder judicial, no encuentro otro método más que el método democrático, para limpiar de corrupción al poder judicial ¿cómo se le hace para que no haya jueces, magistrados y ministros corruptos, que hacen lo que se les da la gana?”

Y es que enfatizó, muchos se enriquecen porque pueden ordenar la libertad de cualquier persona aun tratándose de malhechores, también dijo a través de la política de pillaje han permitido el saqueo del país en favor de empresas.

“No vamos a dar ni un paso atrás en la necesidad de reformar al poder judicial le pregunto a todos los mexicanos, si saben de algo bueno que haya hecho en beneficio del pueblo el poder judicial, al contrario, durante todo el poder neoliberal fueron los que legitimaron el saqueo, la política de pillaje, claro que hay que cambiar, reformar al poder judicial nada más que no nos alcanza el tiempo pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir va a poder”.

López Obrador reiteró que la justicia no es asunto sólo de abogados o especialistas en derecho sino también de la sociedad aunque dijo, con la reforma no se busca que cualquier persona ocupe un cargo de juez, aunque recordó que en Estados Unidos los ciudadanos ayudan para ejercer la justicia.

“Hace falta esa reforma… Y no exageren no es que cualquiera vaya a ser juez, magistrado o ministro porque son unos exagerados y mentirosos, empiezan a decir que ahora cualquier ciudadano va a ser juez, no va a ser así pero si así fuese nada más desde que fue fundado Estados unidos los jueces son ciudadanos. Jurados, tenemos que seguir avanzando en todo esto y sí es importante iniciando el año, recordar eso”.

El Jefe del Ejecutivo Federal puso como ejemplo que en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el poder judicial emitió una resolución donde le daban de plazo al Ministerio Público un plazo de sólo diez días para demostrar que no hubo actos de tortura contra diversos señalados de haber participado en el caso y que dijo si bien ante la impotencia del Ministerio ante una solicitud que lleva en resolver hasta dos meses, se dejó en libertad a algunas personas inocentes, también se le dio a quienes después se dijeron culpables.