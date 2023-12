Por qué los gatos atacan los árboles de Navidad y 5 consejos para evitar que lo hagan

Si eres dueño de gatos sabrás que poner árbol de navidad en estas fechas no es lo más factible pero ¿sacrificar la decoración por la mascota o educarlo para que no haga destrozos?. Más que educarlos es acostumbrarlos a convivir con los adornos pues como todo animalito son curiosos, pero no se les puede dejar usar el árbol como juguete...

¿Por qué les atrae tanto el árbol de Navidad?

Los gatos y el árbol de navidad viven una constante pelea donde el árbol siempre termina perdiendo y es que como no resistirse a las brillantes esferas, el llamativo festón con esos “pelitos” despeinados o las series de luces que hipnotizan con su tintinear; todos estos son estímulos que captan su atención ya que no es algo habitual en casa, para ellos es “algo nuevo”.

Los gatos son estrategas, intrépidos y curiosos, por lo que un árbol alto donde puede esconderse, brincar, escalar, le sumamos colguijes que despiertan su instinto cazador, las luces que intentan perseguir ¡no bueno!

Árbol de navidad contra gatos

¿Qué hacer para evitar desastres?

Escoge el lugar ideal dentro de casa: un espacio donde el gato no tenga acceso fácilmente será la mejor opción, si no se puede al menos aleja los muebles para que no tengan oportunidad de escalar.

Rociar en las ramas un producto amargo que repele al gato será funcional, esto es especialmente importante si el árbol es de verdad, ya que las para tu animal de compañía. Estos productos pueden ser caseros o comprados, pero siempre aprobados por su veterinario. Fija bien el árbol: los gatos son rápidos, evita que tengan cualquier oportunidad de invadir el espacio del árbol para evitar accidentes por enredarse con las luces, tirar el árbol o dañar espacios de la casa. Una buena alternativa es colocar papel de aluminio alrededor pues a los michis no les gusta.

Así es, un árbol propio para el michi, uno que lo mantenga entreteniendo y gastando la energía para evitar que le atraiga el árbol decorado, ofrece alternativas que puedan desarrollar la dimensión vertical de la casa con estantes o superficies donde pueda saltar... Evita adornos llamativos: que cuelguen mucho, giren o que hagan ruido.

Daños al minino travieso

Las consecuencias más frecuentes son:

Intoxicación

Heridas por morder adornos

Rasguños

Tragar agujas de alguna esfera

Intoxicación por los dulces

Árboles gatunos

Árbol fijo: sujetar el árbol al techo o la pared para que tu minino no pueda derribarlo, de igual forma no decorar la primera tercera parte del árbol.

Árboles de pared: Existen adhesivos, estos se pegan y no dañan tu pared al retirar, la ventaja es que no llamará la atención de tu felino

Árboles de madera Podría resultar como uno natural, por ello hay que tomar en cuenta las recomendaciones de decoración

Árbol rascador La pelea es trascendental, por lo que actualmente se pueden encontrar rascadores para gatos con forma de árbol de Navidad que incluyen bolas colgantes para ellos. Si por la temporada resultan costosos puedes crearlo tú mismo comprando los materiales, hay muchos diseños.

Beige and white cat sitting on floor beside miniature Christmas tree