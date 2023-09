Checo Pérez en el Gran Premio Japón 2023, el recuento de los daños

Sergio Pérez, mejor conocido como "Checo Pérez" se impulsó en el Gran Premio Japón 2023. Ha sido la pieza fundamental en los éxitos recientes de Red Bull tanto en el campeonato de constructores del año pasado, como en apoyo a su compañero Max Verstappen en su bicampeonato de piloto.

El mexicano arrancó desde el quinto puesto, por detrás del Ferrari de Charles Leclerc y delante de Carlos Sainz. Para la Q3 utilizó un segundo juego de neumáticos blandos en los minutos finales de la Q2 para tratar de asegurar su pase a la última ronda.

Una entrevista con Fox Sports ha estado inundando las redes sociales, y es que su declaratoria dejó boquiabiertos a muchos :

“Sí, Max ha estado muy sólido todo el fin de semana. De mi lado con problemas en las curvas rápidas, no he podido estabilizar lo suficiente el auto, nos ha costado un poco. La calificación no ha sido lo ideal, perdiendo un juego de neumáticos nuevos en la Q2 pensando que lo necesitábamos”, expresó Checo Pérez.

“Pienso que esas tres décimas para estar segundos las perdimos al no tener esos neumáticos”.