¡Safo! Rechaza AMLO iniciativa de Morena de pase directo al Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazo de manera tajante y muy coloquial la iniciativa del senador Alejandro Rojas Díaz-Durán, de Morena, para que los ex presidentes -una vez que concluyan su mandato- tengan pase directo al Senado.

“Lo voy a decir de manera coloquial, ¡safo!, a mí que no me metan en eso, yo soy un hombre de convicciones y principios, me queda un año y 10 días y ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo, y no acepto ningún cargo hacia adelante”, expresó el presidente López Obrador.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional donde diariamente realiza su videoconferencia de prensa matutina, el primer mandatario reiteró que al término de su sexenio no participará en la vida política del país, ni en eventos académicos , además que eliminará sus redes sociales como facebook y X (antes Twitter) pues aseguró que no volverá a hablar de temas políticos.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/y0TaZRVQFa — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 20, 2023

“Se lo he dicho hasta a mis hijos, que cuando me vayan a ver a Palenque es un tema vedado, podemos hablar de la historia, la filosofía, la música, el beisbol. Me voy a dedicar a escribir, voy a publicar cuatro años después de haber entregado el gobierno, un libro sobre el pensamiento conservador en México”, expresó.

Señaló que su último libro sobre política lo terminará en diciembre de este año y saldrá al público en marzo de 2024. Reiteró que "ya viene el relevo generacional".