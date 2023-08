Rechazo a nuevos libros de texto es por consigna: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que el rechazo a los polémicos nuevos libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024 es por consigna, y rechazó que en sus contenidos tengan la ideología de la Cuarta Transformación.

Durante su diaria conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que muchos "ven comunismo por todos lados" en relación al tema del libros de texto.

"Es que se están pasando con eso de que el comunismo y los libros de texto. En la mayoría de los casos ni siquiera los han leído, es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica. Es mucho el conservadurismo de algunas personas mucho, mucho, mucho, los obnubila, ven comunismo por todos lados, así como los ovnis", ironizó.

"Si incluyen el credo de la 4T está bien: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, pero no traen eso, es pura invención", puntualizó.

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró al pueblo de México que no hay nada de qué preocuparse en relación al tema, debido a que los libros "están bien hechos" por diversos expertos.

"Decirle a la gente que no hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros, fue todo un proceso", refirió.

"Se dieron a conocer los lineamientos, luego la elaboración de los libros, y hay que esperar a que se conozcan, porque hasta se anticiparon con esta campaña. No es nada nuevo, ayer lo comentaba, esto sucedió cuando se entregaron por primera vez los libros de texto en la época de Adolfo López Mateos, en ese entonces hubo manifestaciones en contra y hubieron estados en donde no se querían distribuir los libros", puntualizó el Presidente López Obrador.

Lo anterior se desprende de un amparo que obtuvo la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en mayo pasado, en el que el juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) revisar el contenido de los libros de texto y someter su rediseño a consultas previas.

La organización ha cuestionado que los nuevos libros contengan educación sobre diversidad sexual, familias diversas y enseñanzas sobre órganos reproductivos en nivel primaria Pese a la orden judicial para frenar la entrega del material, el presidente López Obrador aseveró esta semana que "no hay ningún impedimento" para que los libros estén listos para el regreso a clases el próximo 28 de agosto.