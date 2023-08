Demandan a Lizzo por acosar y humillar el aspecto de sus bailarinas

Lizzo, fue demandada por tres de sus ahora ex bailarinas tras acusarla de acoso sexual, relatando que los tratos y prácticas que vivieron en el tour Big Girrrl Big Touring Inc no fueron correctos y fueron violentadas de manera verbal e ideológica.

El expediente judicial indica que tras un concierto que Lizzo dio en Amsterdam, acudieron a una fiesta con temática sexual en un club famoso del barrio rojo, donde la cantante presionó para que el elenco realizara tocamientos entre ellos, aún contra su voluntad.

Todos la asocian con ser cantante, música y activista, sin embargo poco a poco las denuncias siguen tomando valor al ser expuestas, tomando un tono diferente a la imagen que se tenía de ella.

La situación ha escalado tanto que Beyonce con quien tenía conciertos en puerta, decidió dejarla fuera del show.

La cantante no suele responder a rumores, pero dadas las circunstancias y gravedad de las acusaciones ha decidido enviar un tweet diciendo que hablaría porque esta acusación pone en duda su ética laboral y respeto.

"Mi personaje ha sido criticado. Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan creíbles como suenan y demasiado escandalosas como para no abordarlas".

Las declaraciones fueron tomadas, las acusaciones difundidas, lo único que queda es esperar a que la ley dictamine si son verdad o mentira.