Muere Willie Colón a los 75 años, leyenda de la salsa y el ‘Malo del Bronx’

La música latina pierde a uno de sus pilares históricos. Willie Colón murió a los 75 años, confirmaron fuentes cercanas al artista este 21 de febrero de 2026. El trombonista, cantante y productor, considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa, enfrentaba complicaciones de salud en Estados Unidos en los días previos a su fallecimiento.

La muerte de Willie Colón sacude al mundo cultural de América Latina y a la diáspora caribeña en Nueva York, ciudad donde nació el 28 de abril de 1950 bajo el nombre de William Anthony Colón Román. Su trayectoria no solo redefinió el sonido del trombón dentro del género, sino que ayudó a consolidar la salsa como fenómeno global desde el epicentro musical de Fania Records, sello clave en la expansión internacional del movimiento salsero durante los años setenta.

En las últimas horas, colegas, músicos y seguidores han expresado su pesar en redes sociales, recordando al llamado “Malo del Bronx” como un innovador que combinó barrio, política y sofisticación musical en una propuesta única. Su legado incluye colaboraciones históricas con Héctor Lavoe y Rubén Blades, discos fundamentales y una influencia que atraviesa generaciones.

¿De qué murió Willie Colón?

Hasta el momento, la información difundida indica que el artista enfrentaba complicaciones de salud que lo mantuvieron bajo atención médica en Estados Unidos. En días previos circularon reportes sobre una hospitalización relacionada con un cuadro respiratorio, aunque los detalles clínicos específicos no han sido ampliamente divulgados.

La confirmación de su fallecimiento puso fin a horas de incertidumbre entre sus seguidores. La noticia generó reacciones inmediatas en el ámbito cultural, donde su nombre es sinónimo de evolución, resistencia artística y narrativa social dentro de la salsa.

El legado musical de Willie Colón

Hablar de Willie Colón es hablar de la transformación de la salsa como identidad sonora del Caribe en Nueva York. Desde finales de los años sesenta, su propuesta rompió esquemas tradicionales al incorporar arreglos más agresivos de trombón y una estética urbana que contrastaba con las orquestas clásicas.

Su alianza con Héctor Lavoe marcó una de las etapas más influyentes del género, mientras que su trabajo con Rubén Blades dio paso a una salsa con mayor carga narrativa y contenido social. Producciones como “El Malo”, “Siembra” e “Idilio” forman parte del ADN musical latino y continúan siendo referencia obligada en estudios sobre música popular.

Además de intérprete, Colón fue productor, arreglista y figura política activa, lo que amplificó su impacto más allá del escenario.

Reacciones internacionales tras la muerte de Willie Colón

La muerte de Willie Colón provocó mensajes de despedida de artistas, periodistas culturales y figuras públicas de América Latina y Estados Unidos. Diversas voces lo describieron como un arquitecto del sonido salsero moderno y un referente indispensable para comprender la evolución de la música latina en el siglo XX.

Su influencia no se limita a una generación específica, va desde músicos clásicos del género hasta nuevas propuestas urbanas reconocen en su obra una raíz esencial. Con su partida, la salsa pierde a uno de sus fundadores contemporáneos, pero su obra permanece como patrimonio cultural vivo.

Willie Colón: una vida dedicada a la salsa

Nacido en el Bronx neoyorquino en 1950, hijo de migrantes puertorriqueños, Willie Colón convirtió su entorno en narrativa musical. Su historia representa la consolidación de la identidad latina en Estados Unidos a través del arte.

Hoy, tras confirmarse su muerte, su nombre vuelve a ocupar titulares globales. No solo como noticia, sino como recordatorio de una obra que marcó época y que seguirá sonando en cada trombón que evoque el espíritu rebelde del llamado “Malo del Bronx”.