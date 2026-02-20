;

  • 21 FEB 2026, Actualizado 00:37

SEP cancela clases este lunes 23 de febrero: ¿Qué municipios de Puebla serán afectados?

Las autoridades educativas informaron que la medida aplica para todas las escuelas de educación básica, media superior y superior

SEP suspende clases en 90 municipios de Puebla este lunes 23 de febrero. Getty Images

Francisco Miranda

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla confirmó que el lunes 23 de febrero de 2026 no habrá clases presenciales en 90 municipios del estado debido a la llegada del Frente Frío número 36, que podría provocar lluvias intensas y un marcado descenso de temperatura, especialmente en zonas serranas. La decisión se tomó para priorizar la seguridad de alumnos, docentes y comunidad escolar, ante posibles riesgos como deslaves, caída de árboles y caminos intransitables.

¿Por qué SEP suspendió clases este lunes 23 de febrero en Puebla?

Las autoridades educativas informaron que la medida aplica para todas las escuelas de educación básica, media superior y superior ubicadas en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental y Sierra Negra de Puebla. Para no afectar el aprendizaje, las actividades se llevarán a cabo en modalidad a distancia, con apoyo de tareas en casa, libros de texto y cuadernillos, bajo la guía de los docentes.

Lista completa de municipios poblanos sin clases por Frente Frío 36

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Las condiciones climáticas adversas han sido señaladas por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos como motivo principal de la suspensión, por lo que se recomienda a las familias mantenerse informadas y tomar precauciones durante la jornada.

