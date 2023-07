Un trágico hecho ocurrió en un aeropuerto de Tailandia, cuando una mujer quedó atorada en una pasarela eléctrica la cual hizo que perdiera la pierna.

Los hechos ocurrieron este jueves 29 de junio en el aeropuerto Don Mueang de Bangkok. La mujer caminaba sobre la pasarela eléctricas para abordar su vuelo rumbo a la provincia de Nakhon Si Thammarat, cuando de pronto tropezó con su maleta y su pierna izquierda quedó atorada.

Usuarios del aeropuerto trataron de auxiliar a la mujer de 57 años y apretaron el interruptor de emergencia de la cinta electrónica. Sin embargo, las placas de la pasarela que actuaron como cuchillas desgarraron su músculo, su tendón y el hueso de su pierna.

Lamentablemente el daño era irremediable y para poder zafar a la mujer tuvieron que recurrir a una amputación con un corte por encima de la rodilla izquierda.

Insólito | 😱



Mujer pierde la pierna al atorarse en cinta transportadora de aeropuerto, ocurrió en el aeropuerto de Bangkok, Tailandia.



Según testigos la mujer de 57 años se tropezó con su maleta y su pierna izquierda quedó atorada en el tramo final de cinta transportadora. pic.twitter.com/bbJgbJXtmc — AhoraPy (@Ahora_Py) June 30, 2023

Mujer pierde vuelo y golpea a personal del AICM: VIDEO

Ante el fatal accidente el aeropuerto se pronuncio para pedir disculpas y asegurar la protección de los usuarios:

“En nombre del Aeropuerto Internacional Don Mueang, me gustaría expresar mi más sentido pésame por el accidente. Me gustaría insistir en que nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir un accidente de este tipo”, señaló el director Karun Thanakuljeerapat.