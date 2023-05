Sentencian a Roxana a seis años de prisión; asesinó a su agresor

Roxana Ruiz, acusada de matar a su presunto violador, fue condenada por homicidio y acreedora a una pena de seis años y dos meses de prisión.

Mónica Palomino, jueza del Poder Judicial del Estado de México, determinó que la joven de 23 años es culpable de hacer ‘uso excesivo de la legítima defensa’, aun cuando el tribunal estableció que había sido víctima de violación.

De acuerdo a la versión de los abogados de Roxana, la jueza le dijo que con un golpe en la cabeza era suficiente para defenderse.

Los testimonios e investigaciones indican que Roxana se encontraba en un domicilio en Nezahualcóyotl, acompañada de Sinaí "N", quién presuntamente abusó de ella, forcejearon, y con una playera ella lo ató por el cuello, asfixiándolo hasta que el joven dejo de respirar.

Al percatarse de que había muerto, aparentemente mutiló a Sinaí "N", y fue detenida cuando pretendía deshacerse del cadáver.

Roxana permaneció 9 meses detenida, pero gracias a la presión de colectivos feministas y al trabajo de apelación de su equipo de abogados, logró su libertad condicional, la cual le fue brindada y así continuará hasta en tanto no se determine otra cosa.

La magistrada impuso también una multa de reparación del daño material de 196 mil 267 pesos y una reparación del daño moral de 89 mil 620 pesos, que deberán ser entregados a la familia del agresor.

Al salir del juicio, Roxana agradeció el apoyo, ante los medios y las personas que han ido a acompañarla a las afueras del tribunal en el municipio de Nezahualcóyotl.

"Agradezco la fuerza que me han aportado, que si no hubiese sido por los ánimos y todo lo que me han ayudado, creo que desde cuándo ya habría perdido la cabeza, y no hubiera aguantado un juicio tan pesado, un proceso tan duro y tan largo, a mi madre que por falta de recursos no puede estar aquí acompañándome, le mando un fuerte abrazo y a mi hijo que espero volverlo a ver y espero seguir con él y ser yo quién lo vea crecer”, expresó Roxana.

Ángel Carrera, abogado, señaló que impugnarán la pena; la defensa tiene 10 días para presentar el recurso, y por el momento la mujer no entrará nuevamente en prisión hasta que se resuelva el amparo.

En el Estado de México, a pesar de la defensa propia en caso de un intento de homicidio, si el agresor resulta muerto, las sanciones van desde la detención por seis meses a los siete años de prisión.