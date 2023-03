Con un no se actuó bien, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al anuncio que este miércoles se dio sobre el veto que este miércoles hizo al nombramiento de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Antes de concluir la mañanera, el Primer Mandatario comentó que su decisión se debió a que se enteró de un acuerdo entre las bancadas de Morena y el Partido Acción Nacional en el Senado, lo cual dijo, no puede permitir.

“Hubo un acuerdo no se quien lo llevo a cabo pero todo indica de que se repartieron a los candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse.

Rescatamos y fortalecemos las empresas públicas para defender nuestra soberanía energética. Conferencia matutina https://t.co/I9DueCN6CJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 16, 2023

Tras ser cuestionado a voz alzada sobre la posible participación del coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal o si había tenido comunicación con él, López Obrador se limitó a calificarlo de político profesional.

“Ricardo Monreal es un político profesional es abogado, conoce perfectamente lo que establece la constitución y las facultades que tiene el Presidente además lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación, entonces pues deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues, eso era de la época del PRIAN”.

Así mismo evitó responder si el INAI podría quedar inoperante con este impedimento.

“Hay que buscar que no sea y quienes buscan esos vicios, todos los que están ahí son iguales, esos nunca ven nada, ¿qué transparencia puede haber si a habían creado el INAI y se declaró en la época de Fox que no se darían a conocer los nombres de las empresas de los hombres de negocios que no pagaban impuestos? ¿qué han visto de la corrupción que imperaba, acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna.

Negó que fuera a proponer algún tipo de restructura o reforma al interior del Instituto aunque decidió no dar respuesta a la pregunta, si debería desaparecer. El Jefe del Ejecutivo Federal negó que su decisión signifique una amenaza o advertencia a cualquier organismo independiente como el propio Instituto Nacional Electoral.

“No puedo convertirme en cómplice, no puedo establecer relaciones de complicidad con nadie… ni advertencia ni mucho menos amenaza, es sencillamente cero corrupción, cero impunidad, nada de negociaciones en lo obscurito porque sin duda hubo acuerdo digo ¿cómo va a ser te doy a ti uno y tu me das otro?”.

Destacó que el INAI actualmente recibe alrededor de mil millones de presupuesto al año y sus comisionados tienen un ingreso neto de más de 106 mil pesos mensual, más gastos extraordinarios por 36 mil pesos.