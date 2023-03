México es más seguro que Estados Unidos

En respuesta a las alertas del gobierno estadunidense que recomienda a sus connacionales no visitar México, salvo Campeche y Yucatán, debido a la ola de violencia que se vive en gran parte de nuestro territorio, el presidente López Obrador aseguró que nuestro país es mucho más seguro que Estados Unidos.

Dijo que si eso fuera cierto no habría tantos norteamericanos en México, dijo que tan solo en Cancún, Quintana Roo, llegan unos 700 vuelos diarios desde la Unión Americana, e insistió que hay una campaña con tintes electorales contra México, sobre todo de legisladores del Partido Republicano, congresistas con ideas intervencionistas

"Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México y lo saben los ciudadanos estaduunidenses y desde luego nuestros paisanos que están allá, tan es así que las alertas del gobierno hablan de que solo se puede viajara a Campeche y Yucatán. Si fuese así, no estarían llegando tantos estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y en todo el país, esta es una campaña en contra de México".

El jefe del Ejecutivo mexicano reiteró que siempre ha habido cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero su gobierno no se someterá a los planes de la DEA porque esa agencia fue cómplice de García Luna, nos debe una explicación. Y no permitirá que pisoteen nuestra soberanía.

"Ahora vuelven a sacar lo autoritario, lo prepotente, esto de que si no se alinean a la DEA los vamos a invadir, porque queremos que intervenga el ejército estadounidense para combatir a los narcos mexicanos para tratarlos como terroristas y vamos a presentar una iniciativa, ¿qué es eso? Ya es realmente ofensivo, pero ese no es el pensamiento del presidente Biden quien me envió una carta refrendando su respeto al pueblo de México".

De hecho, dijo que igual que el líder del PAN Marko Cortés, esos legisladores estadounidenses exigen que México se coordine con la DEA para combatir a los carteles mexicanos de la drogas, porque de lo contrario nos podrían invadir para atacar ellos a los narcos. Incluso, el dirigente panista le advierte que terminará en la cárcel igual que García Luna si no se coordina con la DEA, eso que dijo el panista es un acto antipatriótico, qué desfachatez, aseveró.

"El presidente del PAN, defensor de la corrupción y del intervencionismo, ese es un acto antipatriótico, pero vaya desfachatez, me recomienda que nos alineamos a la DEA, pero agrega en una declaración que si yo no me alineo me va a pasar lo de García Luna, pero yo no soy Calderón. Señor Marko Cortés más respeto por favor".

López Obrador dijo que el canciller Marcelo Ebrard se reunirá con los cónsules mexicanos para defender a México de esas agresiones y amenazas de los congresistas estadunidenses, para dejar claro que si se combate al narco en México.

"Esa amenaza no la aceptamos, por eso hoy va a estar en Washington el Secretario de Relaciones Exteriores se va a reunir con todos los cónsules para informar de la manera prepotente y alevosa con que actúan estos legisladores. Es falso que de que no estemos atendiendo el problema, si no actuáramos como lo estamos haciendo, México sería un infierno".

El presidente López Obrador dijo que el tema del consumo de fentanilo es muy preocupante por ello, en nuestro país se fortalece una campaña publicitaria contra esta droga.

De hecho, anunció que antes de concluir el actual periodo escolar se distribuirá un folleto en escuelas secundarias y preparatorias para informar del daño que causa el fentanilo y demás drogas.