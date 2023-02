Inicia reunión entre senadores y consejeros del INE para analizar Plan B

Inició la reunión entre los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política del Senado, que encabeza Ricardo Monreal, líder de la bancada mayoritaria y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), representados por su presidente Lorenzo Córdova, para analizar las repercusiones del plan 'B' en materia electoral.

Este mediodía, Ricardo Monreal, confirmó que a petición de Lorenzo Córdova se llevaría a cabo esta reunión.

A la misma asisten Julen Rementeria, Miguel Angel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera, coordinadores del PAN, PRI y PRD, respectivamente.

Entre los consejeros, están Ciro Murayama y Carla Humphrey.

Alrededor del mediodía, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mencionó que los consejeros serían bienvenidos.

“No, no parece un parlamento abierto a destiempo, lo que es un diálogo franco, no debemos nunca cerrar las puertas en cualquier momento procesal a escuchar los puntos de vista de órganos autónomos, de integrantes de otras fuerzas políticas o de integrantes de la sociedad civil, esa es nuestra obligación”.

Recordó que es un solo artículo el que se tiene que aprobar y que elimina la llamada “cláusula de vida eterna”.

“Es que lo saben muy bien todos, pero tampoco quiero engañarlos, pero tampoco me puedo negar a escucharlos (a los consejeros), no podemos cerrar las puertas simplemente diciendo ya no hay materia, ya no hay nada qué hacer, no hay que escucharlos, siempre hay que dialogar, ese es el principal factor y valor de la democracia y yo los voy a escuchar. No se trata de ofrecer ni dar a cambio, pero por qué negarme a escucharlos”, citó.

Insistió que los consejeros quieren expresarle al Senado sus preocupaciones y “nosotros tenemos que escucharlos”.

Reiteró que el “hecho de recibirlos y escucharlos, no te quita nada, ni te quita independencia, ni te quita autonomía, ni te quita principios”.

Este viernes, la Jucopo se reunirá también con 84 colectivos de la sociedad civil, que tienen preocupación por este plan ‘B’.