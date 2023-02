AMLO respalda a Samuel García por solicitud de desafuero

Total respaldó manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Nuevo León, Samuel García, ello después que el congreso de la entidad León aprobó iniciar un juicio político contra el mandatario estatal.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador consideró que Samuel García, enfrenta la presión de sus adversarios que pretenden imponerle un presupuesto que garantice privilegios para algunos sectores a favor de partidos.

“Lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto y no le aprobaron el presupuesto, él no tiene mayoría en el Congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto pero no sólo eso sino obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas, autónomas, manejadas por los partidos que están bloqueando al gobernador”.

A unos días que García Sepúlveda comparezca ante la comisión de Corrupción, sin ser cuestionado al respecto, el Jefe del Ejecutivo Federal aseveró que no hubo delito que provoque el inicio del proceso de desafuero.

Y es que el congreso de la entidad aprobó la solicitud de juicio político con el voto en contra de Movimiento Ciudadano y Morena por no presentar a tiempo el presupuesto para 2023 y el incumplimiento de la publicación de decretos avalados por el legislativo local.