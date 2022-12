Ubica SSC vehículo involucrado en atentado al periodista Ciro Gómez Leyva

Esta mañana, resultado de labores de investigación, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron y aseguraron uno de los vehículos involucrados en la agresión al periodista Ciro Gómez Leyva.

El vehículo un Seat negro con placas 834-WJX fue ubicado en calle Sur 81, Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza y llevado a un depósito vehicular en el Centro Histórico.

Como se recordará el día que el periodista sufrió la agresión, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leyva aseguró que a las 11:10 horas, a 200 metros su casa dos personas en una motocicleta le dispararon.

Esta viernes durante la diaria conferencia matutina presidencial en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que no se deje de investigar el atentado contra el periodista, al puntualizar que se debe saber qué sucedió en realidad.

“No lo podemos dejar porque ninguna sospecha, nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió y ya hemos dicho que como son otros tiempos la gente nos ayuda y nos informa y la verdad siempre termina abriéndose paso. Entonces queremos saber realmente qué sucedió, como van las investigaciones, no lo vamos a dejar sin atención y no solo por tratarse de un asunto de un periodista famoso que atentaron contra él, tenemos una política de cero impunidad”.

En respuesta Sheinbaum indicó que se tenía la ubicación de uno de los vehículos involucrados y a los presuntos autores materiales del atentado contra el periodista.