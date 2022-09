Dar hasta 2028 al Ejército o una vida con el narco, la apuesta PRI: Moreira

La dirigencia nacional del PRI en voz de su líder Alejandro Moreno mejor conocido como “ALITO”, dejó en claro que acompañarán la “valiente” propuesta, así la calificó, de la diputada priísta Yolanda de la Torre para alargar las tareas en seguridad pública que les fueron asignadas durante el periodo de Felipe Calderón a las fuerzas armadas cuatro años más.

En conferencia de prensa para hablar sobre el Paquete Presupuestal, el líder nacional priísta quien estuvo acompañado por el coordinador de su bancada en San Lázaro Ruben Moreira y algunos diputados, reiteró hasta la saciedad, que su partido es uno que ha estado siempre pensando en el bien del país y del lado del pueblo y agregó que a las fuerzas armadas hay que darles su tiempo y este es el tiempo oportuno porque el pueblo de México lo que demanda es no solo garantía de paz y armonía, sino la seguridad patrimonial y personal de cada mexicano.

“El PRI siempre tiene una visión de estado y hoy está claro que las fuerzas armadas el Ejército mexicano, la Marina, la Fuerza Aérea son un pilar fundamental para coadyuvar en el tema de apoyar las labores para garantizar paz, armonía y seguridad en el pueblo de Mexico, que ya hay gobernadoras y gobernadores que están reconociendo que se necesita la presencia y la coadyuvancia de las fuerzas armadas, porque hay que dejar muy claro se está con la gente o se está con el crimen organizado el PRI está con la gente”, aclaró ALITO.

Al preguntársele sobre si los senadores príistas votarán a favor de esta iniciativa, aseguró que al menos en San Lázaro ésta propuesta tiene el respaldo de todos los legisladores del tricolor, pero como son un partido abierto y plural en el Senado la bancada priista tiene toda la libertad por lo que mejor considere.

“Pero las y los legislasdores en el Sendo de la República tienen decisión propia y ellos deberán de tomar su decisión en el tema este momento tan importante de esta iniciativa”, aseguró ALITO.

Sobre el ultimátum del PAN de romper la alianza electoral que junto con el PRI y el PRD conformaron para las próximas elecciones si el tricolor insiste en apoyar la propuesta de mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ALITO dejó en claro que su partido no será quien la rompa.

“Al final del día lo fundamental y lo importante es pensar en México, aquí las acciones se hacen con razón no con emoción, en una coalición se tiene que pensar con inteligencia y con estrategia no con el hígado por eso la convocatoria es y será siempre a construir por este país ¿qué es lo que vale más la pena? Lo que vale la pena es tener un buen gobierno, tener buenos resultados y es ir juntos para construir , yo te preguntaría tú crees que ellos solos en una coalición van a ganar algunaa elección, no, nosotros sí”, dijo el líder nacional del PRI

Para reforzar lo anterior el coordinador de diputados del PRI en San Lázaro Rubén Moreira dijo: “Es tan sencillo ¿quién está de acuerdo en que se acabe la seguridad y tan tan, en el 24 el hubiera no existe pero si no lo hacemos en el 24 diríamos hubiéramos hecho esto hay que hacerlo ahora y no tener miedo, más miedo se le tiene al narco y hay que combatirlo y destruirlo, muy sencillo así, la apuesta e esta; unos años más para el Ejército o una vida para siempre con el narcotráfico”, puntuaizó.

Por último y a pregunta expresa Alejandro Moreno Alito dijo que en materia de reforma electoral la postura de su partido es clara: votarán en contra.