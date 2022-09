Supervisan AMLO y Alfaro construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en compañía del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizaron un recorrido para supervisar los trabajos de las obras construcción complementarias de la presa El Zapotillo que tendrán una inversión de más de 6 mil millones de pesos.

Así lo dio a conocer el primer mandatario mediante un mensaje videograbado y difundido a través de sus redes sociales donde dejó en claro que “Orden dada no supervisada, no sirve para nada“.

“@Orden dada no supervisada, no sirve para nada“. Reinició la construcción de la presa El Zapotillo. No se inundarán las comunidades y se aportarán 2 mil litros de agua por segundo para la zona conurbada de Guadalajara. Terminaremos a finales del año próximo”, tutiteó el Ejecutivo Federal en sus redes sociales.

Al respecto el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro dijo que con una inversión total de 6 mil 825 millones de pesos se terminará la presa El Zapotillo, se construirá el acueducto El Salto-Calderón con 32 kilómetros de longitud, luego el tramo dos con otros 7 kilómetros y, finalmente, la construcción del acueducto Zapotillo-El Salto para aprovechar el agua del río Verde”.

Agregó que su entidad propuso y etiquetó los 4 mil 700 millones de pesos que hacían falta para terminar las obras y que con estas obras se garantiza que no no se inunden las comunidades de Acasico, Palmarejo o Temacapulín, cuyos habitantes se oponían a las obras.

El presidente López Obrador también estuvo acompañado por el secretario de Gobernación; Adán Augusto López Hernández y el titular de la Conagua, Germán Martínez Santoyo.