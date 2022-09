AMLO agradece a senadores por aprobar ley sobre GN

Agradeció el presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores por aprobar el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional ya que enfatizó, ayudará a que no suceda lo mismo que con la Policía Federal Preventiva que se pudrió y se echó a perder por la corrupción.

Durante la mañanera desde Zacatecas, el Primer Mandatario destacó el actuar de la mayoría de diputados y senadores que comentó, actuaron de forma consecuente.

"Agradecerle a los senadores por aprobar esta ley eso es lo importante, aprobar la ley para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional, eso es muy importante, porque lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo, la Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la Llamada Policía Federal Preventiva".

Y aunque insistió en celebrar la aprobación del Congreso para que la Guardia Nacional pase al control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, criticó que la posición no apoyó a fortalecer a ese cuerpo de seguridad por su "nivel de cretinismo".

"Me tiene anonadado diría mi paisano Santa María, sorprendido la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía, de repente quienes apostaban al uso de la fuerza violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos, son unos reverendos farsantes, qué bien que la mayoría de los legisladores actúan de forma consecuente".

Cuestionado sobre el voto de abstención del senador Ricardo Monreal de Morena, quien incluso fue señalado de intentar negociar que la iniciativa no fuera aprobada, López Obrador se dijo en desacuerdo, aunque insistió hay libertad, sin embargo, llamó a que sean los gobernadores pertenecientes al Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (MC) quienes den a conocer sus opiniones sobre la necesidad del apoyo de las fuerzas armadas.

"Es su libertad, no estoy de acuerdo con su postura porque está avalando la falsedad, la hipocresía del conservadurismo de México, pero somos libres, celebro que se esté aprobando la iniciativa y me gustaría también, hablando con toda franqueza, que los gobernadores del PAN, los gobernadores del Movimiento Ciudadano, que expresaran si les ayuda o no les ayuda el ejército, si les ayuda o no les ayuda la Guardia Nacional, si les ayuda o no les ayuda la Secretaría de Marina, que no se queden callados".

Sin embargo desde las instalaciones de la 11 Zona Militar, aclaró que no dejará el Estado de brindar el apoyo de la Guardia Nacional en ninguna entidad. Mientras tanto el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval reconoció que tuvo un acercamiento con el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno, para informarle de la preparación que tienen las fuerzas armadas y su actuación, aclaró que dicho acercamiento podrá darse si lo piden los otros líderes de partidos.

"Sí, si así lo quieren los podemos recibir, podemos hablar con cualquiera, lo que sí no pedimos alguna respuesta, nuestra postura sólo fue hacer de conocimiento lo que teníamos que ver con la guardia y aumentar los años de la seguridad pública, no exigimos alguna cuestión no preguntamos sólo buscamos proporcionar toda esa información y ellos darán sus comentarios y opiniones sobre eso".

Algo destacable de este viernes fue cómo inicio la mañanera ya que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, se manifestó a favor de la estrategia del jefe del Ejecutivo Federal pues dijo se debe hacer lo que sea necesario para garantizar la paz en todo el país.

"Y la estrategia de la construcción de paz se mantenga y continúe y que los elementos de estas corporaciones, tengan la autoridad que les da esa confianza que le otorga el pueblo de México porque cuando se le consulta al pueblo con quien se siente seguro es con el Ejército, con quien se siente seguro es con la Guardia Nacional, con quien se siente seguro es con la Marina, con quien se siente seguro es con esta estrategia que se está llevando a cabo".

Por cierto, que López Obrador dio a conocer que el 14 de septiembre en la mañanera se detallará la reforma a cuatro ordenamiento para que este cuerpo de seguridad dependa administrativamente de la Sedena.