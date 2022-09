Poco es el avance en el caso Ayotzinapa, a ocho años de distancia

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, pocos son los avances del gobierno federal en el caso, no hay detenidos ni responsables del hecho, aunque el reconocer que sí fue un crimen de estado es relevante tanto para el propio gobierno como para nosotros, dijo la señora Cristina Bautista madre de uno de los normalistas desaparecidos.

“Y ahora pues que fue relevante para el gobierno porque dijo que fue el Estado quien desapareció a nuestros hijos, quien asesinó a tres normalistas, tres civiles y uno dejado en coma, eso es relevante para el gobierno pero de lo demás es lo que siempre denunciamos que fue el Estado quien se llevó a nuestros hijos y que participó la Policía Federal, Municipal, el Ejército, que desde que salieron de la normal los estudiantes fueron monitoreados por el C4 y ahora pues que confirma el gobierno pues eso es importante.

En ese sentido Cristina Bautista madre de Benjamín Ascencio Bautista uno de los 43 normalistas desaparecidos, reprochó que los pocos avances que hay en la investigación son debido a los obstáculos en la misma ya que hay involucrados de los distintos cuerpos de seguridad a pesar de las 82 órdenes de aprehensión giradas por la FGR.

“No avanza porque hay nombres de la Policía Federal, Municipal del Ejército que participaron esa noche y no los han detenido siguen libres, ahí es donde vemos que no se avanza en la Fiscalía General de la República que hay 82 órdenes de aprehensión y no han agilizado por eso vemos que ahí hay obstáculos que no se avanza”, reprochó la señora Bautista.

Al participar como invitada en el Web Caste en vivo para dialogar con ella organizado por Global Exchange como parte de las jornadas “En el Camino a La Cumbre Por La Paz” a realizarse el próximo 24 de septiembre en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde compartirá la mesa y el micrófono con otras personas en situaciones similares a la suya, la ahora activista dijo que el mensaje que llevará a la urbe de hierro es que sigan luchando y no se rindan porque el dolor hermana.

“Pues decirles que no se rindan, hay que seguir luchando, exigiendo verdad y justicia hasta encontrar a nuestros seres queridos, dónde están y saber que pasó con cada uno de ellos, es lo que les quiero compartir pues a casi ocho años sin tener a nuestros hijos pero nos mantenemos de pie, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos”, finalizó.