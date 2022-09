Diputados aprueban que Ejército controle a la Guardia Nacional

Tras una larguísima sesión de más de 14 horas consecutivas, que empezó la tarde del viernes y culminó cerca de las 9 de la mañana de este sábado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos en lo general y en lo particular la reforma que envió el presidente López Obrador y que presentó como suya la bancada de Morena para trasladar el dominio operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Morena y sus aliados del PT y Partido Verde impusieron su mayoría por lo que la aguerrida pero minoritaria oposición no pudo frenar la propuesta.

Fue una sesión que se caracterizó por una táctica retardataria de parte de la oposición que desde el principio sabía que no podría revertir la inminente aprobación de Morena y sus aliados de dicha iniciativa que modifica varias leyes secundarias que tienen que ver con la Guardia Nacional.

Y es que los opositores sobre todo del PAN interrumpían a cada momento a los oradores lo que hizo lentísima la sesión, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, tuvo que decretar un receso poco antes de las doce de la noche del viernes

para dialogar con los coordinadores de todas las fuerzas políticas porque era imposible avanzar en el debate.

Además, la sesión empezó tarde, pese a que se convocó a discutir con urgente resolución y hasta se dispensaron todos los trámites como lo solicitó el morenista Ignacio Mier.

“Señor presidente de la Mesa Directiva someta a consideración si encontramos la generosidad y la sensibilidad y si se dispensa el trámite para que sea de urgente resolución y se someta al Pleno. Sí se considera de urgente resolución y se le dispensan todos los trámites”.

Por su parte, el líder de los diputados del MC, Jorge Álvarez Máynez, advirtió que esta iniciativa es inconstitucional por lo que la impugnarán ante el Poder Judicial.

“Lo que están haciendo es traición a la Patria, porque impedir que este país inicie el camino de la pacificación, perpetuar la guerra, guerra fallida, díganme una sola cosa que esta ley va traer de beneficios, una sola razón de la urgencia. Y donde hoy está García Luna van a estar ustedes, nos vemos en la Corte”.

Y quien salió al paso a esa critica, fue el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que de ninguna manera se trata de militarizar al país y que ahora los militares ya no reprimen al pueblo como lo hicieron los gobiernos del PAN y del PRI.

“Primero el PRI y luego los paniaguados han usado a las fuerzas armadas para asesinar al pueblo , para masacrar, para reprimir, para las desapariciones forzadas, desde el 2 de octubre del 68 hasta el caso Ayotzinapa. No señores de la oposición no somos iguales, nosotros no usaremos nunca a las fuerzas armadas para reprimir a nuestro pueblo”.

Pero el panista, Jorge Triana, refutó dicho argumento y aseguró que la propuesta no solo militariza al país, sino traiciona los ideólogos de la izquierda, no tienen vergüenza, pues ahora hacen todo lo que antes criticaron, aseveró.

“Es una propuesta emanada del ego y del hígado, traicionado los valores de la izquierda que dicen enarbolar, traicionando a Valentín Campa, a Heberto Castillo, a Rincón Gallardo, a los Mártires del 68, del Halconazo y de la Guerra Fría, son unos traidores a la Patria y lo saben, pero los mandan a defender lo indefendible. No permitiremos que se establezca en este país un estado de sitio permanente como lo pretende el Presidente de la República, las fuerzas armadas cuentan con todo nuestro respeto, pero la seguridad pública debe ser de carácter civil”.

Cabe mencionar que la votación de las 4 leyes se dio por separado, y en todas votaciones la mayoría de los sufragios fue a favor de las modificaciones para pasar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que la minuta fue turnada ya al Senado.

La pesada sesión comenzó a las 6 de la tarde del viernes y terminó cerca de las 9 de la mañana del sábado con un agotadísimo Santiago Creel.