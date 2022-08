Hubo sobrecosto en Dos Boca, pero no somos rateros: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acepto que hubo sobrecosto en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco porque en el cálculo registraron gastos de equipos necesarios para su operación, que no se contemplaron, así como la construcción de un gasoducto.

"No estaba incluido el gasoducto y se incluyó, y se ha aclarado, pero va estar muy difícil que lo acepten porque no es el propósito, pues, informar sobre el costo, es golpear, nada más que no van a poder, porque no somos lo mismo" preciso, el presidente.

Garantizaremos el derecho a la atención médica y los medicamentos gratuitos. Conferencia matutina https://t.co/hHERqIWOY5 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 30, 2022

Desde Palacio Nacional, AMLO aseveró que con todo el incremento, salió más barata a lo que estimaban compañías extranjeras.

Afirmó que su gobierno informara “como lo está informado el Consejo de Pemex” del costo de la refinería y de este presupuesto adicional, y descartó sanciones pues aseguró en su Gobierno "no hay ladrones".