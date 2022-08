Política privatizadora neoliberal se fue al carajo y no regresará: AMLO

Al asegurar que México es uno de los países con menos inflación en el sector energético (0.6 por ciento) en comparación con Estados Unidos que la tiene en 2.6, que incluso Brasil y algunos países europeos, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que lo anterior debido al rescate de Petróleos Mexicanos (PEMEX)y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

De gira por el estado de Sinaloa y al sostener un encuentro con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esa entidad, el Presidente López Obrador hizo una defensa a ultranza del rescate de estas dos empresas productivas del estados que dijo los neoliberales en su afán privatizador las tenían en la mira.

“Porque eran dos empresas públicas que las tenían en la mira, se salvaron de milagro las querían destruir para privatizar el mercado, el caso de la industria petrolera avanzaron mucho nada más que sonó la alarma, sonó la campana y dijo el pueblo basta y esa política se fue al carajo y no va a regresar”, sostuvo el primer mandatario.

Acusó que por ello a las empresas particulares no les es rentable electrificar zonas marginadas y por eso el Estado tiene que hacerse cargo y cumplir con esa responsabilidad social ya que es como la educación y la salud, no se pueden poner al mercado porque no son mercancías no son privilegios son derechos que tiene nuestro pueblo y lo mismo dijo se está haciendo con el internet a pesar de que ya se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones ya se privatizó todo lo relacionado con las comunicaciones y acusó que con Fox se invirtió para poner dos hilos de fibra óptica en el país, pero con Calderón se privatizó lo que se hizo con dinero público y se vendió a dos empresas telefónicas una española y otra nacional de la cual no quiso dar su nombre, pero se comparó con López Mateos cuando privatizó la industria eléctrica.

“Y con Calderón se privatizó lo que se hizo con dinero público se le dio la concesión a una empresa española y a otra empresa nacional que como es de México no la voy a mencionar. Y nos importa mucho el internet porque si logramos que haya internet en todo el territorio, hacer lo mismo que se hizo con la electrificación del país con el internet va a ser una revolución de las conciencias, algo fundamental en el desarrollo sobre todo para las nuevas generaciones nuestros hijos, nuestros nietos”, aseguró López Obrador.