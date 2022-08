Morenistas no descartan dedazo presidencial para la Presidencia del Senado

A menos de un mes de que se elija a la nueva o nuevo presidente del Senado de la República continúa la pugna al interior de la bancada de Morena.

Son los senadores Alejandro Armenta y José Narro los que abiertamente han expresado su deseo de presidir la Cámara Alta.

Sin embargo, hoy el senador José Narró no descartó que al final se dé una dedazo presidencial como fue el caso de la senadora Olga Sánchez Cordero.

En conferencia de medios en el hotel St. Regis, donde el costo promedio de una habitación tiene un precio de 13,486, Narro anticipó que desde Palacio Nacional se podría imponer a Gabriel García, el ex coordinador de Programas de Desarrollo de la Presidencia o al senador mexiquense Higinio Martínez, como presidentes de esta cámara.

”Que si es Gabriel García, que si viene Higinio (Martínez) porque no va a salir beneficiado en la encuesta del Estado de México, hay mucha especulación, eso no quita que uno no aspire y haga público sus interés, en forma democrática, en forma transparente, que es lo que estamos haciendo. Es cierto que hay posiciones encontradas en Morena, pero es siempre que Morena ha salido unido. Nosotros aspiramos a ser un candidato de unidad, que no divida a Morena y que nos permita caminar juntos a todo Morena”, dijo.

En la víspera José Narró denunció que legisladores como Ricardo Monreal ocupan los recursos del Senado para sus aspiraciones presidenciales.

Dichos que fueron rechazados de manera categórica por Ricardo Monreal quien retó a José Narro a presentar pruebas de que en el Senado hay dispendio y derroche.

José Narro reiteró que se siguen usando recursos en la Cámara Alta como en las legislaturas cuando gobernaba el PRI.