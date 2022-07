AMLO pide que no se llame 'paleros' a periodistas afines a su gobierno

Este lunes el presidente López Obrador expresó su solidaridad al “youtubero” Hans Salazar, luego de la polémica que desató la periodista independiente Reyna Haydee Ramírez, quien la semana pasada en la conferencia de prensa mañanera, llamó “palero” a dicho comunicador afín al gobierno .

Ahora el debate fue con la reportera de la revista semanal Proceso, Dalila Escobar, quien cuestionó al Presidente sobre diversos temas y fue ahí cuando López Obrador aprovechó para salir al paso a las criticas contra Hans Salazar.

De hecho, justificó que haya comunicadores que simpatizan con su gobierno, eso dijo, no es ningún delito, pues periodistas muy destacados de otras épocas han apoyado a los gobernantes en turno, esa postura genero cierto debate con la reportera de Proceso.

“Y aprovecho para expresar mi solidaridad a Hans y otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores, no debe preocuparles eso parea nada. Francisco Zarco escribía a favor del presidente Juárez y era un extraordinario periodista, Filomeno Mata escribía a favor de Francisco I. Madero. O sea que un periodista simpatice con una causa no es ningún delito. -¿Siempre y cuando no sea periodista Presidente? Porque es muy sencillo levantarse y aplaudir. – Esa es la visión de Proceso. – El periodismo no debe ser afín al poder - Yo con don Julio (Scherer) no coincidía en eso”.

López Obrador aclaró que su gobierno no pide a ningún informador que se subordine, pero en tiempos de trasformación como la que vive México no puede haber periodismo de medias tintas, sino definir muy bien de qué lado está. Es más, señaló que son muy pocos los periodistas que son afines a su administración pues la mayoría de ellos han sido cooptados siempre por el poder.

“Cuando hablan de que son independientes me dan desconfianza, puede ser que sean independientes del pueblo, pero no del poder. Nosotros no pedimos a nadie que se subordine. Es como el mundo al revés, los más corruptos que siempre han estado sometidos al poder, ahora le llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación. Entonces, lo de Hans, es bueno saber que el periodismo en épocas de transformación no puede estar a medias tintas, no hay termino medios. Además, son muy poquitos los que están con nosotros de todo el gremio, la mayoría está cooptada”.

Por su parte, la periodista Dalila Escobar aclaró a López Obrador que no todos los reporteros están en su contra y que si se quitaran todas las máscaras habría grandes sorpresas, sobre todo de los que dicen ser afines.

“Justo de lo comentaba Presidente, si Reyna contestó así fue porque empezaron a hostigarla aquí. Y otra cosa, los reporteros que venimos aquí es para ejercer nuestro oficio, como lo hemos ejercido desde hace muchísimos años. Es muy sencillo que alguien entra y aplauda y ya con eso se le reconozca como periodista, parece que no debería ser así porque, si aquí habláramos de afinidades y se cayeran máscaras habría muchas sorpresas Presidente”.