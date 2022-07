Suspenden provisionalmente juicio en contra de Mauricio Ávila Medina

El titular del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional al general en retiro Mauricio Ávila Medina que lo amparar para no ser obligado a comparecer ante la Fiscalía de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por las presuntas críticas al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En caso de que el quejoso no haya comparecido, no se le impone la obligación de hacerlo, ya que la calidad en que fue citado es de imputado, por lo que debe respetarse su derecho a la no autoincriminación", explicó el impartidor de justicia federal.

Además se especificó que al ex mando castrense no se le puede obligar a comparecer para ser interrogado por autoridades militares.

"Se concede a Mauricio Ávila Medina la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se ejecuten las órdenes reclamadas, esto es, no sea privado de su libertad, ni obligado a presentarse con auxilio de la fuerza pública, hasta en tanto se notifique lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva", se lee en la determinación del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México.

Esta medida estará está vigente hasta el próximo 15 de julio, fecha en la cual se celebrará la audiencia incidental en la que un juez decidirá si le otorga la suspensión definitiva.

Como se recordará el pasado 4 de julio, la Fiscalía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional citó a comparecer al general de brigada en retiro Mauricio Ávila Medina, quien en varios videos subidos y hechos públicos en la plataforma "Tik Tok" a inicios del pasado mes de mayo, realizaba distintas críticas al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En uno de esos videos que se hizo viral, el militar en retiro expuso que el jefe del Ejecutivo Federal podría incurrir en el delito de encubrimiento si persiste en ordenar a los cuerpos de seguridad que no se enfrente al crimen organizado.