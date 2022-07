Zaldívar pide anteponer los derechos de las mujeres a filias o fobias

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, aseguró que se deben anteponer los derechos de las niñas y las mujeres de México a cualquier otra consideración y afirmó:“No es tiempo de mezquindades, no es tiempo de anteponer intereses partidistas, fobias o filias a la vida de las mujeres de México. Ya basta de tanto egoísmo, ya basta de tanta hipocresía. Tenemos que avanzar. Están matando a nuestras niñas, están matando a nuestras mujeres, no podemos seguir mirando para otro lado y no podemos seguir mirando el prietito en el arroz”.

Al inaugurar el primer encuentro “Tejiendo redes por la justicia con perspectiva de género”, celebrado en el área de murales del edificio de la sede del Alto Tribunal, el Ministro Presidente sostuvo: “sumemos en lo que haya que sumar, avancemos, México exige soluciones, no pretextos. México requiere unidad, no división, México requiere solidaridad y no egoísmo, ni envidias”.

Por su parte y al participar en el primer día de actividades de este encuentro con la conferencia magistral “La obligación de juzgar con perspectiva de género desde los estándares del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos”, la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Patricia Pérez Woldberg, dijo que los Estados deber garantizar el acceso irrestricto y sin discriminación hacia la mujer de la justicia asegurando que las defensoras de derechos humanos reciban una protección eficaz contra el hostigamiento, amenazas, represalias, violencia además de un sistema de justicia que se ajuste a las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia, imparcialidad, integridad y credibilidad, señaló la jueza.

“Realmente el Derecho Internacional no puede permanecer silente, en la historia internacional de la historia de los derechos humanos de manera progresiva se han ido identificando cuáles son los espacios de acción necesarios para poder cumplir con el mandato de igualdad y no discriminación que es como señalé la piedra angular a partir de la cual los sistemas internacionales deben interpretar los derechos”, expuso la jurista internacional.La jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Patricia Pérez Woldberg, agregó que así escomo se decodificaron de manera específica tratados como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer y la convención Belem Do Pará.

De tal manera dijo, que no es posible cumplir con el mandato de igualdad sin tener en cuenta que aún prevalecen ciertas conductas como la violencia contra la mujer tanto de género como sexual que en primer lugar tienen como su origen en la discriminación, en segundo lugar están dirigidas especialmente a mujeres y niñas y en tercer lugar las afectan de manera desproporcionada, dijo Pérez Woldberg.

“Los operadores de justicia tenemos que aspirar, tenemos la obligación de que esto avance hacia una igualdad sustantiva porque la justicia no se puede basar en una aplicación e interpretación neutral de la ley, la herramienta que tenemos a nuestra disposición para poder realizar este análisis diferenciado es sin lugar a dudas la perspectiva de género.

En este evento, al que acudieron diversas organizaciones internacionales y poderes judiciales de la región que conformarán la Red Interamericana de Enlaces de Género,el Ministro Zaldívar afirmó que el Poder Judicial de la Federación de México seguirá abonando —en el ámbito de sus atribuciones y su obligación constitucional de promover, difundir, respetar y garantizar los derechos humanos— para revertir la violencia de género en contra de las mujeres.

Y anunció que se elaborará una guía para la investigación de feminicidios, retomando los protocolos constitucionales y convencionales, basándose en la Ley Modelo Interamericana, en las resoluciones de la Suprema Corte de México para juzgar con perspectiva de género, en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y en el Manual para Juzgar con Perspectiva de Género en Materia Penal.