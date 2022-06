Hay tiro, pero con Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y aspirante presidencial, sentenció que es evidente que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, respectivamente, usaron recursos públicos para su movilización del domingo en Toluca.

Dijo que el acto en el Teatro Morelos fue un acto anticipado de campaña.

Reiteró que seguirá buscando la candidatura presidencial respetando la Constitución y la legalidad.

“Que no es bueno que la democracia se esté vulnerando con ilegalidades. Soy de las personas que piensa que no será violando la ley como honraremos la democracia y las mejores prácticas políticas. Para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas. Eso me parece que no lo voy a hacer yo. Yo vi ayer camiones, espectaculares, letreros, playeras, todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña. Pero, en todo caso, yo no califico eso, eso en el caso que haya una denuncia, lo califica el INE y luego el Tribunal”.

Aseveró que agotará el derecho que le asiste a participar en un proceso democrático, abierto, con piso parejo, con reglas claras que hasta ahora , señaló, no lo ha tenido.

“Desde el poder se pueden construir artificialmente candidaturas. Pero, serán endebles, caprichosas. Nosotros hemos caminado desde siempre con libertad, con independencia y no aspiramos a que se nos promueva, o se nos apadrine, lo que aspiramos es que se fijen reglas claras de participación, sin favoritismos y que la población sea la que decida”.

Consideró que Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum están impedidos a hacer precampañas electorales y explicó:

“Hay jurisprudencia que no basta con que pidas permiso o pidas que se te exente el pago del día o que te descuenten, no, la función no tiene descanso, todos son días en los que no te puedes quitar la camiseta por la noche y ponértela en la mañana, eso no se puede, esa es la naturaleza jurídica de la definición de servidor público”.

Ricardo Monreal reiteró también que no le preocupa si se generan facciones en el partido, “pues va a terminar mal, si hay exclusión en el partido habrá división al final, aunque se simule, aunque se lleven miles y miles de personas a actos que previamente fueron seleccionados por los aspirantes”.

Dijo que no fue invitado como aspirante presidencial al desayuno denominado de la Unidad, que organizó Morena este domingo en Toluca, que solo le llamó Mario Delgado para que le avisara a los senadores morenistas.

Enfatizó que no va a declinar en su aspiración por la candidatura presidencial y estará en las boletas cuando la ley lo permita, “no voy a sucumbir y tampoco voy a aceptar estas exclusiones que lastiman a la militancia y a quienes aspiramos a un proceso equitativo, con reglas claras y piso parejo”.

Afirmó que es un “timbre de orgullo que me excluyan” de este evento que organizó Morena en el estado de México.