"Mucho ayuda el que no estorba", responde AMLO a boicot legislativo

Sin sorpresa para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la moratoria constitucional anunciada por la coalición ‘Va por México’, donde los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática quieren impedir que sean aprobadas las reformas planteadas por el Gobierno Federal.

Durante la mañanera desde Oaxaca, el primer mandatario aseguró que los partidos de oposición en el Congreso muchas veces no hacen propuestas por lo que les lanzó un “mucho ayuda el que no estorba”.

“Pues no es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan se dedican a estorbar mucho ayuda el que no estorba pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, con sus asesores politólogos, expertos, imagínense decir vamos a bloquear una reforma electoral qué provecho tiene eso, nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir haciendo fraudes”.

Y es que enfatizó, el evitar que pasen propuestas como la Reforma Electoral permite al PAN, PRI y PRD tener consejeros electorales antidemocráticos. A pesar de ello dijo por ahora lo que más interesaba a la cuarta transformación, ya fue aprobado por el Congreso.

“Es que estamos trabajando. Si los problemas de México tuvieran que ver con las leyes no habría problema. No hay ninguna ley que diga ‘está permitido robar’, ninguna. ¿Conocen ustedes alguna ley que diga eso? No, tiene que ver con el comportamiento; como decía el presidente Juárez, con el recto proceder de la autoridad. Entonces, si bloquean las iniciativas de reforma, pues vamos a utilizar el marco jurídico que existe y vamos a salir adelante, y vamos a salir adelante frente a todos los obstáculos”.

Sin embargo advirtió que de no pasar las modificaciones constitucionales para que al Guardia Nacional esté bajo responsabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional, tiene como objetivo continuar con una Policía Federal con elementos sin profesionalismo, disciplina, honestidad, ni lealtad al pueblo.