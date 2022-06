Hay que prepararnos fue el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer que su administración analiza nuevas alternativas para enfrentar un nuevo repunte en la inflación.

Durante la mañanera, el primer mandatario destacó las palabras su homólogo estadounidense, Joe Biden que advirtió que la inflación podría ser será prolongada y alta, y manifestó que para no alentarla en México, se buscan medidas que eviten que rompa su compromiso de mantener el costo de la energía eléctrica.

“Estamos analizando porque mi compromiso fue que no iban a aumentar los precios por encima de la inflación pero estamos viviendo en una situación especial que si aumentamos de acuerdo a la inflación se va a sentir, entonces lo estamos analizando, yo podría decir, mi ofrecimiento fue no aumentar ni la gasolina ni el diésel ni la luz por encima de la inflación y demostrar que estamos debajo de la inflación y que la gente no se vea afectada, estamos buscando la manera de ayudar a la Comisión Federal de la Electricidad”.

Explicó que entre las medidas se encuentra el análisis de inversión extranjera o algún tipo de subsidio apoyándose de instancias como Petróleos Mexicanos que recordó, tiene excedentes por los precios altos del petróleo.

“Lo que estamos haciendo con la gasolina, como afortunadamente nos está yendo bien con los precios altos del petróleo… como es el gobierno de la República no es el gobierno de Pemex y de la Comisión Federal y el gobierno de Hacienda, sino es el gobierno de todos los mexicanos nos tenemos que ayudar unos a otros si a Pemex le está yendo bien y le sobra y puede ayuda…

-¿Que pueda subsidiar el precio de la luz?

-En el caso de la luz para esperar un mejor momento cuando tengamos más control de la inflación”.

Aunque aclaró que es algo que aún se analiza, también planteó la posibilidad de utilizar recursos de la recaudación fiscal que tuvo aumentos de alrededor de 200 mil millones de pesos en ISR.

El Jefe del Ejecutivo Federal pidió estar alerta porque existen abusivos que incrementan el precio de las mercancías ante el aumento de la inflación por lo que recordó que su administración ya tomó medidas preventivas como incrementar la producción de alimentos básicos y fertilizantes.