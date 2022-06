Claro que hay tiro para la elección del 2024: AMLO

Aunque reiteró que “no es quién” para dar consejos a los adversarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso nuevamente sus recomendaciones a los partidos opositores para trabajar por el pueblo por lo que los invitó a reflexionar en los resultados de los comicios del pasado domingo.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, recordó que mientras la alianza “Va por México” celebró las elecciones donde obtuvieron dos gubernaturas, recordó que hubo voces que llamaron a la renovación para que en el 2024 “haya tiro”, eso sí, pidió a la prensa aclarar el significado de esa frase.

“Hasta Joaquín López Dóriga lo cuestionó, Loret de Mola, todos somos Loret ahora, se avientan algo que a ver ustedes me van a explicar, porque no le entendí ¿qué es eso de hay tiro, y eso de dónde viene, esa palabra?

-Del box

-Ah del boxeo, ah pues no lo había escuchado, no lo entendí y ¿la gente sí lo entiende? Sí se entiende, hay tiro, no pues está muy bien, porque no entendí hay tiro, ¿qué es eso?

Pues claro que sí, en política no se puede decir que nada es irreversible”.

Y es que fue el ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien, a través de su cuenta de Twitter, señaló que desde la llegada de Alejandro Moreno a la dirigencia del PRI, este perdió tres cuartas partes de los estados que gobernaba por lo que más que culpar al pasado destacó la necesidad de una renovación “si es que se quiere tiro en 2024”.

López Obrador por otra parte dijo que este martes se reunió con el líder de Morena, Mario Delgado a quien felicitó por los resultados del domingo y opinó que para la elección de candidatos para Gobernadores en Estado de México y Coahuila se utilice una encuesta y evitó dar recomendación al respecto a la oposición.

“Yo estoy en contra del tapadismo, porque es una rémora, es una mala herencia entonces hay que ventilar las cosas, yo sí creo en eso, que es lo mejor y los hechos así lo demuestran que es lo mejor y está permitido en los estatutos en este caso del partido Morena y yo creo que es el único partido, aunque no está prohibido el que un partido pueda elegir así a sus candidatos, hay muy buenas empresas encuestadoras”.

El jefe del Ejecutivo Federal pidió recordar que los votantes siempre toman en cuenta tres puntos para emitir su voto: candidato, programa propuesto y partido.