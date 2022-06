SCJN deja en suspenso desafuero de García Cabeza de Vaca

La Primera Sala de la Suprema Corta de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en lista la resolución de las controversias constitucionales promovidas por el congreso de Tamaulipas en contra del desafuero y la orden de aprehensión girada contra el gobernado de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.



En la sesión de este miércoles no se expuso ningún argumento sobre los motivos para atrasar la resolución de estos asuntos, que estaban programados para resolverse cinco días antes de las elecciones en esa entidad, donde se elegirá al sucesor de García Cabeza de Vaca.



De acuerdo con fuentes de la SCJN los ministros prefirieron no emitir una resolución sobre el presente caso en vísperas de los comicios locales, pues consideraron que sería indebido que su decisión tuviera incidencia en el proceso.



Sin embargo, otros ministros han planteado la necesidad de que este tema se envíe al pleno de la SCJN, pues su trascendencia excede al caso particular de Tamaulipas y crearía un precedente sobre futuros casos de otros gobernadores sujetos a juicio de procedencia.