Hicieron un escándalo por un retén en Sinaloa: AMLO

El presidente López Obrador criticó que los medios de comunicación hicieran "un escándalo" por el retén de un grupo civil armado en Sinaloa, que detuvo momentáneamente a los reporteros que lo acompañaban en una gira de trabajo por dicha entidad el pasado viernes cuando circulaban por la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, la tierra de "El Chapo Guzmán".

Insistió que los grupos criminales no controlan territorios del país, como aseguran los conservadores. Y aseguró que él no ha pactado con los organizaciones criminales como sí lo hizo el gobierno de Felipe Calderón , a través de su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Pero hicieron un escándalo por simple un retén, dijo indignado.

"Y un escándalo por un retén, esa era la nota principal, difundir que hay acuerdos con la delincuencia pues no. Tuve que decir que yo no era Calderón , porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia cuando tenía García Luna como jefe de Seguridad Pública y él en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra, no somos lo mismo, y él permitió que hubiera masacres. Pero los muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo".

En otro asunto, el Ejecutivo federal prometió que la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informará esta misma semana sobre los asaltos en carreteras que se han multiplicado en los últimos días.

"La Guardia Nacional está en todas las carreteras para que no haya asaltos ni homicidios, ningún delito ni en los pueblos ni en ningún lado, estamos trabajando para eso. Sí, Rosa Icela Rodríguez va a informarles".

El presidente López Obrador inició su conferencia de prensa con felicitaciones al piloto de autos Sergio "Checo" Pérez y al equipo de fútbol Atlas por sus triunfos obtenidos este domingo.