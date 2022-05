Agradece Sheinbaum cambios al IECM...

El Congreso de la Ciudad de México discutió cuotas de partidos contra la democracia que debe vivir su ciudadanía, afirmó la jefa de Gobierno capitalina,Claudia Sheinbaum al hablar de las modificaciones propuestas y avaladas para eliminar diversos organismos.

En conferencia Clauda Sheinbauim agradeció a los legisladores que dijo, se mantuvieron por las modificaciones a pesar que dijo se buscó constantemente romper el quorum.

"Son resistencias a ampliar el proceso democrático de la ciudad aquí lo que se está discutiendo es cuotas de partidos políticos frente a la democracia, cuotas del pasado frente a un sistema democrático hacia el futuro eso es lo que está en el debate hoy en el congreso entonces qué bueno que se aprobó en lo general e hicieron este proceso para que se perdiera quorum en el Congreso, no fue así,se aprobó y yo agradezco mucho a los diputados y diputadas que se han mantenido ahí y que tomaron la decisión de avanzar en la democracia en la ciudad".

Agregó que con el proyecto el gobierno local busque como dijeran los partidos de oposición, matar la democracia.

"La ciudadanía está de acuerdo con nosotros la democracia no puede estar asociada a cuotas de partidos políticos, la democracia la hacen los ciudadanos, la hace el pueblo no la hace un sistema que fue ampliándose y ampliándose y ampliándose para poder distribuir cuotas entre amigos, entre decisiones que se hicieron en su momento en el congreso para beneficio de unos cuantos, la democracia es la representación del pueblo no la representación de unos cuantos en un instituto electoral".

Y es que dijo, hay trabajos que no deben dedicarse a instancias como la unidad de fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad, cuando ya esa labor la realiza el Instituto Nacional Federal.