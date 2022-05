Prepárate para iniciar la cuarta semana de mayo y checa si tu carro puede circular este 23 de mayo. Este viernes hubo fase 1 de contingencia ambiental con Doble Hoy no circula, pero la tarde del sábado se suspendió la contingencia y el Hoy no circula regresa de manera regular.

Así que para evitar una infracción, será mejor que consultes si tu automóvil está autorizado para transitar este lunes 23 de mayo de 2022. Las multas por no respetar este programa ambiental pueden ir de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Carros que no circulan el 23 de mayo

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no circulan el lunes 23 de mayo 2022 son los siguientes:

Vehículos con engomado color amarillo.

Holograma 1 y 2.

Terminación de placas en 5 y 6.

Carros que sí circulan el 23 de mayo

Estos son los vehículos que no tendrán ninguna restricción para circular este lunes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

Corros con placas de clásico

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.

