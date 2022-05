La elección del 2024 no será día de campo para Morena: Monreal

Ricardo Monreal, afirmó que Morena no tendrá un “día de campo” en las elecciones presidenciales de 2024.

En conferencia de prensa explicó que no será fácil retener la presidencia de la República pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no estará en la boleta y habrá una oposición “real y competitiva”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que la anticipación de la campaña y la apertura del proceso tan temprano está generando crispación y eventos como el de este miércoles donde Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, fue increpado por un simpatizante de Claudia Sheinbaum.

Pidió a los simpatizantes de Morena que no profundicen las disputas internas con otro aspirante, porque finalmente a todos los va a necesitar el partido para refrendar el triunfo, porque “no nos podemos dar el lujo de sustraer, de eliminar a ninguno de los aspirantes”.

Reconoció que increpar a Marcelo Ebrard prende los “focos rojos” por lo que hay que cuidar el discurso y la unidad al interior de Morena, porque sólo eso nos pueda garantizar la continuidad del movimiento en el gobierno”.

Mencionó que la contienda presidencial del ’24 se va a dar con dos grandes bloques: Morena y un bloque de oposición constituido por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y será una “oposición real y competitiva”.

Dijo: “yo no me engolosino de que Morena tiene inevitablemente el triunfo, se está construyendo y requiere de mucha madurez. Pero, sobre todo, requiere de mucha unidad”.

“Por eso la contienda en Morena interna tiene que ser muy cuidada, porque yo no creo que sea como dicen algunos un día de campo para Morena, no creo, a pesar de las fuerza que tiene el presidente de la República, pero él ayudará a impulsar como lo está haciendo ahora en las elecciones locales, pero en la contienda del ’24 será diferente, porque él no estará en la boleta a pesar de que tenga una enorme influencia en el partido”.