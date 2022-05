AMLO acepta reunirse con padres de Debanhi en gira por Nuevo León

Aceptó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la solicitud del padre de la joven Debanhi, Mario Escobar para mantener una reunión a fin de hablar de las investigaciones sobre el caso de la muerte de su hija.

Después que Mario anunciara que buscará al Primer Mandatario en la gira que realizará este viernes por Monterrey, Nuevo León, López Obrador brevemente dio el sí.

"Si van a la reunión con mucho gusto los recibimos".

Recordó que el motivo de su viaje, es para encabezar la reunión de seguridad en la entidad y posteriormente reunirse con campesinos del estado. Previamente al brindar un informe sobre los casos de asesinatos en el país, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dio a conocer que continúan las pesquisas e indicó que se extenderá a quienes hayan estado en el mismo lugar y hora que Debanhi en el marco de su desaparición.

"A partir del intercambio de información el grupo que puso a disposición la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha realizado acciones técnicas y de inteligencia en apoyo a la Fiscalía a efecto de ubicar sujetos que podrían haber estado vinculados a la línea de investigación que se sigue por el delito de feminicidio, es decir gente que pudo haber coincidido en hora, tiempo, en el mismo lugar para también tener esa línea de investigación agotada al cien".

Informó que el gobierno también colabora con las autoridades estatales para homologar la opinión tras la segunda la necropsia de Debanhi. Respecto a otros cosas, indicó que hay avance en el asesinato de los feminicidios de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila García en Veracruz.

"Se han realizado diferentes investigaciones, periciales, diferentes técnicas de investigación para poder llegar a una ubicación de los probables responsables y en tal sentido podemos afirmar con toda responsabilidad que ya se tienen identificados a los presuntos autores materiales por parte del Ministerio Público y que pronto se espera su detención".

Respecto al asesinato de Luis Enrique Ramírez Ramos en Sinaloa, explicó que se determinó que no tiene relación con sus funciones periodísticas.

"Estuvo privado de la libertad por varias horas, toda vez que fue encontrado hasta el día siguiente a las 10:30 de la mañana, es decir fue privado de la libertad entre las 2 y 3 horas del día 4 de mayo y fue encontrado su cuerpo el día 5. Comentar que el periodista no se había incorporado al mecanismo de protección a periodista que tiene la Secretaría de Gobernación, no se descarta ninguna línea de investigación pero con los indicios que hay, con los datos de prueba que se tiene se puede señalar que no hay ningún elemento que haga presumir que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico".

Refirió que en total de agresión a periodistas se han dado nueve casos, teniendo por ahora 19 detenidos y 16 vinculados a proceso penal.