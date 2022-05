Diputados del PAN y PRI critican plan inflacionario de AMLO

El legislador y líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, felicitó a los dirigentes del sector empresarial por su compromiso con la economía nacional, pero despotricó contra el partido Morena y el gobierno federal.

Incluso, responsabilizó de la elevada inflación al gobierno del presidente López Obrador.

“Un gran reconocimiento a los empresarios que van a estar de forma solidaria y responsable, trabajando para apoyar la economía del país. Ante un gobierno que ha sido una tragedia y una desgracia y bueno, esto es parte de la incapacidad del gobierno que no genera certidumbre y es responsabilidad de Morena y de este gobierno que haya una inflación de casi el 8 por ciento, es verdaderamente lamentable. No hay empleo, ni crecimiento económico, no hay desarrollo, son una desgracia estos de Morena”.

Y en el mismo tenor se pronunció la diputada del PAN Teresa Castel, quien calificó de absurdo llamar a los empresarios para que congelen los precios de sus productos, así no se reduce la inflación, aseguró.

“Me parece que es un absurdo, lo que están pretendiendo, así no controlas tú el aumento de los precios, no es llamando a los empresarios a castigarlos los precios y estar conteniendo la inflación, eso no ha resultado. Hemos tenido tristes ejemplos, como el caso de Miguel de la Madrid, quieren contener la inflación y lo único que viene son descalabros muy grandes en temas económicos, con un gobierno que no está dando resultados en ningún tema”.

En contraste, la legisladora de Morena, Angélica Cisneros Luján, calificó de extraordinario el plan antiinflacionario del presidente López Obrador y el sector empresarial, industrial y agropecuario.

“Extraordinario, porque siempre y en el pueblo en general la inflación pues siempre nos afecta a nuestros bolsillos y entonces tenemos que alargar más las posibilidades de ahorro y demás, porque tenemos que gastar por el incremento de los precios”.

La también presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, consideró que dicho plan será muy positivo para mitigar la carestía en los principales productos de consumo básico a nivel nacional durante los próximos 6 meses.

Ya que con el respaldo y compromiso de los industriales y productores se busca mantener el precio de 24 productos de la canasta básica. Además, de incrementar la producción de maíz, frijol y arroz, así como el compromiso gubernamental de no aumentar las tarifas de peaje en las carreteras del país.